Fedez: “Covid? Non sento più i sapori”/ Saturazione a 98: Chiara Ferragni…

Fedez e il Covid: un rapporto che sembra resistere, purtroppo per il rapper. Com’è noto, l’artista e la moglie, Chiara Ferragni, sono entrambi risultati positivi al Coronavirus nei giorni scorsi, quindi hanno trascorso il loro Capodanno (vigilia compresa) a casa nel loro appartamento di Milano, in isolamento e in compagnia dei loro figli Leone e Vittoria. Proprio durante il cenone di San Silvestro, Fedez ha scoperto di non essere più asintomatico come fin qui aveva dichiarato, ma di avere perso completamente il senso del gusto. A confessarlo ai suoi fan è stato direttamente lui mediante una delle sue Instagram Stories, accompagnata dalla didascalia “non ci credo”.

Queste le parole pronunciate da Fedez: “Cenone di capodanno, inizio a mangiare e… scopro che non sento più i sapori!“. Di certo non una situazione invidiabile, per quanto fortunatamente la sintomatologia finora si limiti a questo: nell’istantanea successiva si vede il cantante misurarsi la saturazione, che si è attestata su ottimi livelli (98), con una frequenza cardiaca pari a 78 battiti al minuto. I sapori, però, sono scomparsi e non si sa quando ricompariranno.

COVID, COME STANNO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI?

Nel prosieguo delle stories postate su Instagram da Fedez, comunque, si nota come lui e Chiara Ferragni, fortunatamente, sembrino essere in forma. I due hanno accolto con un piccolo festeggiamento insieme ai loro figli l’avvento del 2022, indossando per giunta una mascherina FFP2 in loro presenza, in maniera da provare a evitare il contagio, visto che i tamponi di Leone e Vittoria, rispettivamente tre anni e nove mesi, sono entrambi risultati negativi ed effettivamente tutti e due sembrano godere di ottima salute (notizia splendida, visti i problemi accusati dalla piccola nei mesi scorsi, con annesso ricovero ospedaliero, ndr).

Nonostante Fedez non senta i sapori, lui e Ferragni hanno scelto per il menù del loro cenone della vigilia di Capodanno sushi e sashimi d’asporto, con annesso bicchiere di champagne per concludere al meglio il 2021 e brindare a 365 giorni che entrambi si augurano possano essere ricchi di successi in ambito lavorativo e familiare.



