Fedez e Marco Masini, duetto in Bella stronza nella serata cover di Sanremo 2025

Il prossimo 14 febbraio 2025 andrà in scena la serata delle Cover, una delle più attese di ogni edizione del Festival di Sanremo. Non solo per la curiosità sui cantanti ospiti che duetteranno con i Big in gara, ma anche per scoprire quali canzoni del repertorio nazionale ed internazionale interpreteranno. Negli ultimi giorni ha destato parecchio clamore la scelta di Fedez, che ha deciso di duettare al fianco di Marco Masini sulle note di Bella stronza, una delle più celebri canzoni della discografia del cantautore fiorentino.

La scelta di una canzone dal titolo così emblematico è parso, secondo molti, un riferimento alla vita sentimentale del rapper nonché un’allusione a Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni sono circolati diversi rumor e indiscrezioni a tal riguardo, ma al momento non vi sono certezze; anzi, si vocifera che la destinataria di questa scelta non sia in realtà una donna bensì una nemica oscura del rapper, la depressione.

Fedez, a chi è dedicata la canzone? Il possibile riferimento alla depressione

In merito al duetto su Bella stronza in programma al Festival di Sanremo 2025, Fedez e Marco Masini non si sono ancora espressi. Secondo quanto riporta Mario Manca per Vanity Fair, sarebbe trapelata la decisione del rapper di dedicare la canzone alla depressione, che peraltro è la protagonista del brano da lui portato in gara, ovvero Battito. Anche Adnkronos conferma questa teoria, secondo cui l’epiteto nel titolo sarebbe per Fedez dedicato alla depressione, impersonificata come una donna all’interno della canzone.

Sempre Adnkronos aggiunge inoltre che, molto probabilmente, il testo della cover verrà modificato rispetto all’originale. In particolare, il rapper potrebbe inserire alcune barre inedite in sostituzione di alcune strofe del testo; solo così, forse, sarà più facile per pubblico e telespettatori intuire chi è la reale destinataria della sua performance, che al momento rappresenta ancora un mistero.