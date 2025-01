Si sta avvicinando giorno dopo giorno la data di inizio del Festival di Sanremo 2025 che per l’occasione sarà condotto da Carlo Conti con un sacco di co-conduttori al seguito per rendere le cinque serate più movimentate e meno statiche. Ora si parla di una partecipazione di Marco Masini durante la serata delle cover e dovrebbe cantare insieme al rapper Fedez il brano Bella Stronza, hit del 1995. Sarà davvero così?

Come scrive FQMagazine durante un incontro con i suoi fan per il firmacopie del suo nuovo disco, Marco Masini ha confermato l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia: non ha ancora deciso se accettare di partecipare con Fedez e di salire quindi sul palco dell’Ariston perché prima di prendere una tale decisione vuole capire come il rapper vuole proporre questa canzone. Qualora non gli piaccia potrebbe sempre decidere di non portarla.

Fedez: il collega Marco Masini non ha ancora accettato il duetto

Marco Masini tiene molto al suo repertorio musicale quindi ci penserà anche dieci volte prima di accettare di cantare Bella Stronza in coppia con Fedez. Ma come la vorrebbe presentare sul palco dell’Ariston durante la manifestazione canora per eccellenza? Perché è molto importante che la serata sanremese delle cover offra delle performance degne di tale nome, come quelle degli anni scorsi su cui svetta l’interpretazione di Angelina Mango.

Stando alle fonti vicine a FQMagazine pare che Fedez a Sanremo 2025 vorrebbe proporre il suddetto brano creando delle barre ad hoc dedicate al tema della depressione, mettendo a tacere tutti quelli che pensano che sia una sorta di ripicca contro l’ex moglie Chiara Ferragni, che ora ha un nuovo compagno (Giovanni Tronchetti Provera). Anche il rapper pare sia felice con la sua nuova fidanzata. Intanto da una foto che il rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram si può notare come sia impegnato in una sala di registrazione con un uomo dal volto oscurato dietro di lui. Che sia proprio Marco Masini? Intanto quest’ultimo si sta godendo la sua avventura a Ora o mai più dove fa da coach a una Loredana Errore che almeno sui social non sta raccogliendo i risultati sperati.

