Fedez e Achille Lauro hanno litigato?/ Tensione alla sfilata di Gucci “Niente saluti”

Tra Fedez e Achille Lauro tirerebbe aria di maretta. I due hanno collaborato, lanciando con Orietta Berti il brano “Mille”. Una collaborazione azzeccata tanto che il trio era apparso molto affiatato anche a livello personale. Qualcosa però sembra essere andato storto, considerando l’ultima notizia che è trapelata. In questi giorni si sta svolgendo a Milano la Fashion week, la settimana della moda. I due cantanti sono apparsi alla sfilata di Gucci ma, a quanto pare, non si sarebbero rivolti la parola. È stato Dagospia a gettare ombre sul loro rapporto: “Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro”.

Achille Lauro e Fedez non hanno al momento commentato questa indiscrezione ma questo silenzio non fa che alimentare i sospetti. Sono tanti i fan che attendono una nuova collaborazione tra i due ma, a quanto pare, ora tra loro sembra essere sceso il gelo. Fedez e Achille Lauro durante il party di Ferragosto dello scorso anno si erano anche baciati, regalando un momento di ilarità. Se le voci venissero confermate, non si tratterebbe della prima volta che Fedez ha una lite con un collega. Proprio Fedez in una puntata del podcast Muschio Selvaggio ha rivelato di essere rimasto molto deluso da un collega: “ll nome non lo dirò mai, ma ci sono rimasto molto male”. Il cantante sarebbe stato mandato letteralmente a quel paese da un cantante nel backstage di Domenica In, il giorno dopo la finalissima.

Fedez e Chiara Ferragni avrebbero attraversato un momento di crisi. L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi, secondo cui Fedez sarebbe stato geloso dell’amicizia di Chiara con un noto rampollo di una casa di moda: “Lui sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Ai più attenti sarà subito balzato alla mente il nome di Tomaso Trussardi, lasciatosi da poco con Michelle Hunziker. Pare però che tra Fedez e Chiara Ferragni sia tornato il sereno. Entrambi sono stati visti alla sfilata di Donatella Versace: “Le cose però si sarebbero appianate e i due sono stati avvisati insieme e innamorati alla sfilata di Donatella Versace. O era solo un’operazione “salva immagine” a favore di fotografi?”.

Fedez e Chiara Ferragni non hanno mai replicato al gossip né hanno mai smentito queste voci. Qualcuno aveva notato l’assenza della fede nuziale al dito di lui quale dettaglio del sospetto, durato però il tempo di una pronta smentita con tanto di mani intrecciate a favor di obiettivo social. Nelle scorse settimane Chiara Ferragni era volata a Parigi e proprio nella capitale francese era stata raggiunta dalla sua famiglia. Le foto e i video su Instagram, pubblicati nelle ultime ore, confermano un clima quanto mai sereno tra i due che non esitano a scattare qualche foto romantica a dimostrazione che la crisi è passata o che non c’è mai stata.



