Fedez e Alessandra Amoroso vs Salmo/ “Hai sputato in faccia a chi rispetta le regole”

Fedez e Alessandra Amoroso si scagliano contro Salmo per il concerto gratuito organizzato a sorpresa ieri ad Olbia. «Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno», ha scritto il rapper su Instagram. Le immagini di quel maxi assembramento, senza controlli e distanziamento, in barba ad ogni norma, col rischio di creare danni non solo sanitari, ma anche al settore della musica, ha fatto insorgere il rapper di Rozzano. «Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)». Ma Fedez non ha risparmiato neppure la Regione Sardegna e il sindaco di Olbia: «In che modo pensate di rappresentare le persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità?».

Fedez non si spiega come si possa ignorare il fatto che questo concerto, organizzato «alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con più alta incidenza di ricoverati legati al covid, non farà altro che peggiorare le condizioni della nostra amata Sardegna». Il timore di Fedez è che questa vicenda ricada su un settore che vuole ripartire da due anni.

ALESSANDRA AMOROSO ATTACCA SALMO

Ma come dicevamo, Fedez non è l’unico a indignarsi per il concerto di Salmo ad Olbia. Anche Alessandra Amoroso è intervenuta sui social rivolgendosi direttamente al rapper sardo: «Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione». La replica di Salmo non si è fatta attendere. «Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista!», ha scritto in maniera piccata. Inoltre, ha evidenziato il fatto che la stessa veemenza non è stata usata per i festeggiamenti per la vittoria degli Europei.

FEDEZ E SALMO, LITE SOCIAL PER CONCERTO

Fedez allora ha ripreso la parola, ricordando a Salmo di aver provato a coinvolgerlo in alcuni progetti benefici. Poi gli ha chiesto: «Se hai già fatto beneficenza di tasca tua, che senso ha fare un concerto e mettere a rischio persone, un intero settore e una regione in difficoltà? Cosa volevi dimostrare?». Quindi, ha preso di mira anche l’amministrazione locale: «Io non so che accordi tu abbia preso con il sindaco di Olbia, e sinceramente non voglio saperlo, ma il fatto che tu sia riuscito a montare un palco alla luce del sole mi fa pensare che più che infrangere le regole tu sia andato a braccetto con le istituzioni malate che te lo hanno permesso».



