Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li/ Foto, in vacanza a Tokyo: Japan Style

Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li. La coppia di marito e moglie più amata dello showbiz (e non solo italiano), si trova in vacanza a Tokyo. In Giappone anche in compagnia del piccolo Leone, il trio si gode questi giorni di vacanza, andando in giro per la città e visitando posti divertenti. Come sempre, i due hanno avuto modo di condividere scatti e video spassosi. In giro per la città per esempio, Lello (così lo chiamano mamma e papà), pareva spaesato più che mai. Di seguito, il rapper ha cercato di accaparrarsi un Doraemon e poi un Pikachu dalle classiche macchinette che contengono i pupazzi nei lunapark. Niente di fatto per Federico che si è “consolato” giocando con alcuni videogiochi e ironizzando: “Party Hard”. Ma chi sono Kakashi e Chun-li? Il primo è un personaggio del manga Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014.

Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li: in pieno Japan Style

Kakashi è un ninja del Villaggio della Foglia, appartenente al clan Hatake. Noto col soprannome di Kakashi dello Sharingan. Inoltre è il leader del Team 7, a cui insegna l’importanza del lavoro di squadra, lezione che ha ricevuto dall’amico d’infanzia Obito Uchiha. Chun-li invece, è un personaggio dei videogiochi, comparso per la prima volta nel picchiaduro Street Fighter II, secondo capitolo della serie Capcom Street Fighter. Fedez e Chiara Ferragni in vacanza a Tokyo, hanno voluto trasformarsi in dei personaggi caratteristici, per rispecchiare appieno lo stile del paese in cui si trovano. E così, mentre si vocifera che la Ferragni possa essere nuovamente incinta e che Federico si sia arrabbiato per la collaborazione tra Rovazzi e J-Ax (con l’ultimo singolo “Senza pensieri”), la coppia si immerge nella tipica atmosfera Giapponese, tra anime, manga, videogiochi e stranezze. Quale sarà la prossima meta dell’estate 2019?

Visualizza questo post su Instagram Kakashi & Chun-li 😷☠️👱🏻‍♀️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 12 Lug 2019 alle ore 5:18 PDT





