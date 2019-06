Fedez, serenata a Chiara Ferragni/ “Non si è mai rasata la…”, ma lei non apprezza

Fedez ieri pomeriggio si è divertito con l’amico Luis Sal, lo Youtuber con il quale passa spesso del tempo, tra gare di pesi e divertenti “progetti” nonsense. Successivamente la coppia di amici si è intrattenuta nell’idromassaggio della casa a CityLife, venendo ripresa da Chiara Ferragni che ha ironizzato: “Viva il Pride ragazzi… bellini!”. La coppia ha poi condiviso dei video del piccolo Leone, in vacanza con la Marina Del Guardo, mamma dell’imprenditrice digitale. Successivamente, Chiara e Fedez si sono collegati su Facetime per fare una chiamata insieme al piccolo, che gli ha regalato il migliore dei suoi sorrisi, facendoli esplodere di gioia. Il meglio del sabato pomeriggio passato in compagnia però, è stato offerto dal buon Federico che, munendosi di chitarra con uno splendido tramonto alle sue spalle, dedicava alla moglie un serenata: “Chiara, una ragazza riservata. – esordisce – Chiara è una ragazza un po’ strana, aspetta sempre l’autobus dove non c’è la fermata”.

Fedez, serenata a Chiara Ferragni: lei non apprezza

La particolare serenata di Fedez alla moglie Chiara Ferragni è poi proseguita: “Chiara Ferragni è andata e non è più tornata, non si è mai rasata soprattutto la patata”. L’imprenditrice digitale non ha preso bene la particolare canzone. “Pubblicherò tutte le foto tue che mi dici di non pubblicare!”, esordisce lei puntando il dito contro “Mio marito stronz*”. Successivamente la Ferragni ha messo da parte (o quasi) ogni sentimento “d’astio” nei confronti della caratteristica serenata del marito, condividendo una bella pizza e del sushi al fianco delle sorelle ed i rispettivi compagni. In seguito sono proseguite le sessioni di video chiamate con il piccolo Leone che ha salutato gli zii fino al termine della serata, tra baci di riconciliazione e divertenti giochi con la piccola Matilda e Pablo, il cane di Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara.

