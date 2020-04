Fedez e Chiara Ferragni/ “Gigi Hadid è incinta. Nozze combinate per Leone”

Pubblicità

Fedez e Chiara Ferragni sperano che Gigi Hadid diventi mamma di una bambina? La super modella è incinta del primo figlio, frutto del suo amore con l’ex cantante degli One Direction Zayn Malik. La Hadid dovrebbe partorire a settembre e la notizia ha inizialmente sconvolto Fedez, suo grande fan. Il rapper, tuttavia, ha poi ha avuto un’idea condivisa, a quanto pare, anche dalla moglie Chiara Ferragni. I Ferragnez stanno trascorrendo la quarantena a Milano e, ogni giorno, condividono sui social, foto e video delle loro giornate casalinghe dando vita a divertenti siparietti in perfetto stile Casa Vianello. Tra Chiara e Fedez, però, la vera star di casa è Leone che, a due anni, comincia a parlare e ad interagire con i genitori. Papà Fedez, in particolare, coinvolge sempre di più il suo bambino anche in coreografie che diventano immediatamente virali. Amatissimo dai fans della coppia, ma anche dalle star come Jennifer Aniston, Leone, oltre ad essere bellissimo, è anche molto vivace ed estroverso e, in futuro, non avrà problemi a trovare l’amore. I genitori, però, hanno pensato di organizzargli un matrimonio combinato.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI PENSANO ALLE NOZZE COMBINATE PER LEONE

Simpatici e divertenti, Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più amati su Instagram dove, complessivamente, raccolgono quasi 30 milioni di followers che seguono con affetto le loro avventure casalinghe. Come tutti i genitori, anche i Ferragnez pensano al futuro del figlio Leone che, a due anni, sta rubando sempre di più la scena e mamma e papà. Con Gigi Hadid incinta del primo figlio, Fedez ha dovuto così rinunciare ai suoi sogni futuri. Il rapper, infatti, non ha mai nascosto di avere un debole per la modella che ha incontrato durante un evento. La gravidanza della fidanzata di Zayn Malik, tuttavia, ha fatto saltare il suo progetto ironico di sposarla in futuro. Il rapper, però, non si scoraggia e insieme alla moglie Chiara pensa ad una soluzione alternativa. “Gigi è incinta. Stai pensando la stessa cosa che sto pensando io”, dice Fedez mentre insieme alla Ferragni pronuncia le fatidiche parole “matrimonio combinato con Leo”.





