Fedez e Chiara Ferragni in crisi dopo Sanremo?/ L’indizio social a San Valentino

Fedez e Chiara Ferragni, il silenzio per San Valentino preoccupa i followers

Il Festival di Sanremo 2023, tra spettacolo e consuete polemiche, si è ormai concluso ma per qualcuno gli eventi della kermesse potrebbero ancora essere al centro delle discussioni. In queste ore sul web si parla di una ipotetica crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, motivata dall’inconsueto silenzio sui social in vista dei festeggiamenti per Sanremo. Chiaramente, si tratta puramente di teorie, ma i followrs più accaniti sono convinti che il bacio del rapper con Rosa Chemical non sia stato proprio gradito dall’influencer.

Nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo ha fatto decisamente scalpore la scelta di Rosa Chemical di coinvolgere nella sua performance Fedez, culminando il tutto con un bacio fuori programma. La scena è stata applaudita in maniera convinta dal pubblico in sala, con tanto di ironia e risate dei presenti e diretti interessati. Sui social però molti hanno puntato l’attenzione sulla reazione di Chiara Ferragni, per qualcuno non proprio contenta dell’accaduto. Sarebbe dunque questa la ragione alla base dell’assenza di post a tema in vista del giorno di San Valentino.

Chiara Ferragni ignora Fedez su Instagram

Oltre al silenzio sul tema di San Valentino, i followers di Chiara Ferragni e Fedez hanno notato come, su altre questioni, l’influencer sia comunque attiva. Infatti, la giovane avrebbe pubblicato diverse stories e contenuti social anche oggi ma senza menzionare il rapper e senza accennare minimamente alla festa dedicata agli innamorati. Considerata la vicenda del bacio con Rosa Chemical, sul web molti si chiedono se ci sia realmente del malumore da parte di Chiara Ferragni.

Ad alimentare i dubbi sulla serenità del rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical, sui social viene ancora menzionato un video circolato nei giorni scorsi. La clip in questione riprende un fuorionda durante un’interruzione pubblicitaria, poco dopo il tanto chiacchierato bacio. La coppia sembra parlare in maniera animata e per alcuni sarebbe evidente dalla gestualità di Chiara Ferragni un certo nervosismo per l’accaduto. A prescindere dai vari dettagli social, sul web in molti non vedono l’ora di scoprire se il tutto sia frutto di banale fantasia o ci sia realmente un fondo di verità.

