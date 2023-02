Bacio Rosa Chemical Fedez, reazioni vip/ Marvin Vettori: “Grande p*ttanata”

Le reazioni vip al bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco del teatro “Ariston” in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2023 non hanno esitato a palesarsi sui social media. In particolare, scorrendo fra le Instagram Stories, è possibile leggere le parole de Il Pengwin, match analyst, trader sportivo e imprenditore digitale. Si tratta di uno sfogo piuttosto duro e di condanna nei confronti del comportamento tenuto dall’artista, ottavo classificato con il suo brano “Made in Italy“, in occasione della rassegna musicale più celebre e seguita d’Italia.

Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ "Voglio bene a Fedez..."

“Prendere un uomo sposato con due bambini e limonarlo davanti alla moglie in diretta internazionale non è dimostrare un c*zzo – ha affermato –! È esattamente la società del domani che non voglio e nella quale non mi identifico! E lo dico senza paura, perché sono stufo di una società che va sempre di più al contrario!”.

Rosa Chemical e Fedez, bacio a Sanremo 2023 concordato?/ Idea a Muschio Selvaggio, ma ora nega

REAZIONI VIP SUI SOCIAL AL BACIO TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ: “GRANDE P*TTANATA”

Quella de Il Pengwin è solo uno dei numerosi sfoghi di condanna da parte dei vip nei confronti di Rosa Chemical e del suo bacio a Fedez (peraltro preceduto da twerk sul rapper). Anche Marvin Vettori, artista marziale misto che combatte per la promotion statunitense UFC nella categoria dei pesi medi, non ha posto filtri al suo pensiero: “Dopo il Corona, Sanremo è la più grande p*ttanata degli ultimi anni”.

C’è poi anche il giornalista Marco Mazzocchi, questa volta su Twitter, che non le manda a dire a Rosa Chemical e al suo gesto che ha coinvolto anche Fedez: “Onestamente, non invidio ai Millennial Rosa Chemical. Noi Boomer abbiamo avuto Freddie Mercury, Bowie, i Kiss, Boy George, ecc… Altra categoria. Come artisti, come performer, come trasgressori”. E, peraltro, il tema della trasgressione si è palesato anche in un’altra occasione in questo Sanremo 2023: rivedere la performance del comico siciliano Angelo Duro per conferma.

VIDEO CLIP UFFICIALE MADE IN ITALY DI ROSA CHEMICAL/ Canzone Sanremo 2023: tormentone

© RIPRODUZIONE RISERVATA