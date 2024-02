Fedez e Chiara Ferragni in crisi, Roberto Alessi: “C’erano già dei problemi”/ “Credevo si fosse superata…”

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati: la conferma di Roberto Alessi

È di ieri la notizia bomba che coinvolge Fedez e Chiara Ferragni, che si sarebbero detti addio. L’indiscrezione è arrivata da Dagospia ed è presto diventata di dominio pubblico, tra social e tv. Se n’è parlato anche a La vita in diretta, nella puntata di ieri pomeriggio, con Alberto Matano e i suoi ospiti. In studio è intervenuto anche Roberto Alessi, che ha confermato la notizia: “Si sono lasciati, purtroppo. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore, sono persone molto vicine a Fedez“.

Edoardo Donnamaria: "Deluso dal vivo, ci sono rimasto male!"/ L'affondo su Fedez

In studio si sottolinea la delicatezza del momento che i Ferragnez stanno affrontando e che, nonostante la popolarità e le loro carriere, restano comunque una famiglia con due figli. “Mi fa un po’ fatica sorridere perché ci sono sempre due minori, due bambini tra l’altro belli come il sole. Stiamo parlando di una famiglia, non di una coppia del jet-set che va in giro tra un cocktail e una festa in discoteca, ma stiamo parlando di una coppia che si è amata tantissimo“, spiega il direttore di Novella 2000.

Fiorello ironizza sulla crisi dei Ferragnez: "In Italia non ci sono più problemi"/ "Si parla solo di loro!"

Roberto Alessi: “Una crisi che li rincorre da diversi anni“

Roberto Alessi, sempre in riferimento alla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, sottolinea come la situazione sia precipitata nel corso degli ultimi tempi: “Una crisi che li rincorre da diversi anni, sapevo che c’erano già dei problemi, poi purtroppo Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano fuori il meglio nel peggio, e io credevo che si fosse superata. Poi è arrivata anche questa tranvata degli scandali legati alla beneficienza e Fedez ha pagato anche lui un prezzo alto“.

Chiara Ferragni: tra lei e Fedez spunta il terzo incomodo?/ Indiscrezione bomba a Pomeriggio 5

Al momento sono ignoti i motivi della rottura, anche se nelle ultime ore sono state avanzate diverse ipotesi. Sta di fatto che la decisione di Fedez di lasciare casa sembra essere confermata proprio dalle parole del giornalista: “Credo che ci sia una coppia che sta affrontando un momento difficile e lui non ha retto la tensione in casa“. E ha aggiunto: “Sta di fatto che comunque mi hanno detto che avrebbe un appoggio lì vicino casa, quindi rimane in zona“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA