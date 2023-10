Fedez e Chiara Ferragni, nuovi progetti sulla salute mentale?/ Pizzicati a pranzo con l’Estetista cinica e…

Chiara Ferragni e Fedez, nuovi progetti in vista: pizzicati con Estetista cinica e…

Chiara Ferragni e Fedez si sono spesso interessati alla componente psicologica della vita, esponendosi in prima persona sui social. Iniziative benefiche, e fondazioni sono solo alcune delle mosse che la coppia prevede per il futuro. I paparazzi di Chi, hanno pizzicato i Ferragnez a pranzo insieme a Cristina Fogazzi e Cathy La Torre. L’incontro è sicuramente volto a promuovere un nuovo progetto sull’aiuto psicologico per tutti.

“Il pranzo che documentiamo in queste pagine potrebbe avere un significato diverso da quello di una semplice chiacchierata. Perchè le commensali – vale a dire Cristina Fogazzi, conosciuta come L’estetista cinica, e l’avvocato Cathy La Torre – da tempo sostengono iniziative legate alla salute mentale. La Fogazzi è ambasciatrice di una piattaforma (Gli Psicologi Online, fondata da Mauro Orso e presieduta da Mattia Cis) che si pone l’obiettivo di dare assistenza a tutti” si legge sul settimanale.

Fedez è stato recentemente ricoverato d’urgenza per due ulcere, che gli hanno provato emorragie interne potenzialmente pericolose. Il rapper, una volta uscito dall’ospedale, ci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: “Ho perso 10 chili nell’ultimo mese e mezzo, se tutto va bene devo rimettere su un po’ di peso”.

E ancora: “Emocromo quasi al top, sono a 12 di emoglobina e devo arrivare a 14. Infatti ho già un colorito meno cadaverico” ha svelato il rapper che si sta man mano riprendendo da quei giorni in ospedale. Lui stesso, una volta uscito, ha anche chiarito il rumor sull’ospitata a Belve: “Sinceramente è spiacevole perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. E poi dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici, non piace perché non c’è il contraddittorio“.

