Fedez, perché non sarà ospite a Belve?/ “Ero in ospedale e non potevo replicare, la Rai poco attenta…”

Fedez replica alla Rai sulla cancellazione della sua ospitata a Belve

Negli ultimi giorni il nome di Fedez è stato al centro dell’interesse mediatico per due questioni in particolare; da un lato le sue questioni di salute e dall’altro un fattore prettamente lavorativo. Il rapper ha vissuto un improvviso ricovero in ospedale; due ulcere intestinali hanno destato la preoccupazione di migliaia di fan e soprattutto di sua moglie, Chiara Ferragni. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e il giudice di X Factor è stato finalmente dimesso.

Proprio mentre Fedez si ritrovava ricoverato in ospedale per la doppia ulcera intestinale, è emersa prima la notizia della sua prossima partecipazione a Belve e successivamente la cancellazione di quest’ultima. Inizialmente non era del tutto chiaro il motivo del mancato “incontro” con Francesca Fagnani; tra le teorie c’erano ovviamente le sue condizioni di salute come possibile ostacolo all’intervista. Successivamente è invece emerso come la Rai non abbia gradito le richieste economiche del rapper in quanto le interviste nel programma sarebbero di norma senza compenso economico; anche questa posizione è stata però prontamente rettificata.

Fedez e la mancata intervista a Belve: “Era una grande occasione, i soldi non c’entrano…”

Una volta terminato l’iter ospedaliero per le due ulcere intestinali – come riporta Leggo – Fedez ha deciso di rompere il silenzio sulla mancata intervista a Belve. Il rapper è stato intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera ed ha argomentato sul discorso del presunto cachet che avrebbe indispettito la Rai al punto da “censurare” la sua intervista con Francesca Fagnani. “Sia per me, sia per Francesca Fagnani, sia per il produttore Tombolini era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi; i dati ci dicono che la salute mentale sarà sempre di più il tema del futuro… Poi ho scoperto questa, lei come la definirebbe? Censura? L’ha detto lei…”.

Fedez avrebbe dunque gradito particolarmente l’occasione di Belve e dunque l’intervista con Francesca Fagnani. Proprio durante il periodo di ricovero per le due ulcere intestinali, il rapper ha però appreso la cancellazione della sua ospitata. “Sinceramente è spiacevole perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. E poi dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici, non piace perché non c’è il contraddittorio”. Sulla questione economica – come riporta Leggo – ha invece spiegato: “Se c’entrano i soldi? Prima avevano lasciato trapelare questo, poi hanno rettificato…”.











