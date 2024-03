Fedez e Chiara Ferragni, tensioni alla festa del figlio Leone: si ignorano/ Lui sbotta: “Questa è bella”

Chiara Ferragni e Fedez, nuove tensioni alle festa del figlio Leone: i due si ignorano

Non è un momento facile per gli ex Ferragnez, la loro separazione da settimane viene scandagliata in ogni minimo aspetto e sono costantemente sotto i riflettori in un momento in cui, sembra assurdo visti i protagonisti, entrambi vorrebbero solo privacy e tranquillità. Stando agli ultimi retroscena, i più attenti hanno notato che persino alla Festa di compleanno del figlio Leone tra Fedez e Chiara Ferragni c’era della tensione.

Novella2000 ed altri siti riportano che durante la festa del piccolo, che ha compiuto sei anni il 19 marzo scorso, Fedez e Chiara Ferragni si sono ignorati totalmente. Nel dettaglio, infatti, circola un video in cui i due lasciano la struttura del ricevimento singolarmente. Il primo ad uscire è il padre del rapper seguito da Chiara Ferragni con in braccio Vittoria, che tra l’altro compie gli anni oggi, 23 marzo, e al suo fianco Leone. L’imprenditrice digitale allunga il passo per fare lo slalom tra i giornalisti ed i fotografi lì appostati accennando solo un timido sorriso.

E non è tutto, dal video in questione sembra proprio che le tensioni ed i malumori tra Fedez e Chiara Ferragni sono continuati. L’ultimo ad uscire dal ricevimento, infatti, è stato Fedez che dopo aver gentilmente chiesto ai fan di lasciarlo passare e rifiutato delle foto: “Non è il momento” sembra guardare nella direzione della Ferragni, ormai lontana, esclamando chiaramente: “Questa qua è bella… è importante questa cosa.”

Insomma, questo è nel dettaglio la descrizione di ciò che è successo tra Fedez e Chiara Ferragni dopo la festa di compleanno del figlio Leone. È ormai certo che la frattura tra i due è insanabile. I due si sono diffidati a vicenda, con il rapper che ha intimato all’ex di mostrare più i figli sui social e quest’ultima che ha intimato a lui di non parlare della loro separazione durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani che verrà registrata a breve e che verrà trasmessa da Rai2.

