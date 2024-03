Chiara Ferragni e Fedez perché si sono diffidati a vicenda? Spuntano veri motivi/ Retroscena su ex Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez, si sono diffidati a vicenda? I motivi, nel mirino anche l’intervista a Belve

Il 19 marzo, giorno della festa del papà, il piccolo Leone ha compiuto 6 anni e per l’occasione la mamma Chiara Ferragni e il papà Fedez hanno organizzato una festa di compleanno al figlio. Sui social, però, a molti non sono sfuggiti due dettagli: il primo è che sia l’imprenditrice che il rapper non pubblicato scatti e post con i piccoli di schiena e la seconda è che sembrerebbe che i due non si sono rivolti la parola durante l’evento. A spiegare meglio cos’è successo sono intervenuti La Stampa ed Open dando notizia del fatto che Chiara Ferragni e Fedez si sono diffidati a vicenda, perché?

La Stampa, infatti, riporta che alla base del cambio di strategia sui social di Chiara Ferragni e Fedez di non mostrare i volti dei figli Leone e Vittoria ci sarebbe una diffida da parte di quest’ultimo all’ex moglie: “Per tutelarli. Perché in questa fase così delicata – che a questo punto sembra essere molto più critica di quanto Ferragni abbia dato a vedere da Fazio – i figli Leone e Vittoria possono essere strumentalizzati. Con strategie che possono premiare una parte a discapito dell’altra. Usati per fare engagement. E siccome la situazione non è tranquilla, la fonte spiega che Fedez non ci sta e starebbe cercando, come può, di proteggerli. Nonostante lei sarebbe «fortemente contraria», come riporta la stessa fonte.”

“Chiara Ferragni diffida Fedez per l’intervista a Belve”: crisi sempre più pesante

Spiegati i presunti motivi del perché Fedez e Chiara Ferragni non mostrano più le foto dei figli sui social, sempre La Stampa ha rivelato un altro retroscena. Anche Chiara Ferragni avrebbe diffidato Fedez sull’intervista a Belve: “Esisterebbe una diffida avanzata da Chiara in vista dell’intervista di Fedez a Belve.” E poi ancora aggiunge: “Pare che l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta” tenendo però conto che “non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei. Non uno show alla Ilary e Totti, insomma. Tutto nella tutela dei figli”.

Su La Stampa si legge ancora che i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbero inesistenti. L’imprenditrice attraverso i suoi legali avrebbe chiesto formalmente all’ex compagno di evitare di parlare di lei in occasione dell’intervista che Fedez rilascerà a Francesca Fagnani il 27 marzo che verrà trasmessa in onda nella 1a puntata di Belve del 2 aprile 2024 . La Stampa aggiunge che l’artista sarebbe contrario a un intervento in stile “Fazio parte due” – in riferimento all’intervista rilasciata da Chiara a Che Tempo Che Fa – ma sarebbe anche determinato a evitare uno show contro la coppia.











