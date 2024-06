Fedez e Garance Authié fidanzati e felici/ L’indiscrezione di Roberto Alessi: “Incontrati al bar e…”

Fedez e Garance Authié: la storia continua?

La storia tra Fedez e Garance Authié non solo continuerebbe, ma procederebbe anche a gonfie vele come ha raccontato Roberto Alessi nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 17 giugno 2024. Nonostante i rumors degli scorsi giorni secondo cui la relazione tra il rapper e la modella sarebbe giunta al capolinea, il direttore di Novella 2000, nel salotto di Pomeriggio 5, ha raccontato di averli incontrati in un bar di Milano e di averli visti sereni e tranquilli. Dalle parole rilasciate da Roberto Alessi, infatti, sembrerebbe che Fedez, tornato sui social con il nuovo cane, sarebbe felice accanto a Garance con cui avrebbe voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Il direttore di Novella 2000, inoltre, ha anche parlato di Chiara Ferragni che ha recentemente trascorso qualche giorno di relax a Capri. Secondo alcuni rumors, con la Ferragni, oltre all’amico Angelo Tropea, c’era anche un presunto, nuovo amore, ma Alessia assicura che con la Ferragni non c’era nessuno.

Le parole di Roberto Alessi su Fedez e Chiara Ferragni

«Chiara Ferragni era in vacanza da sola e posso confermarlo. Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l’hanno trasportata con un charter. Fai conto che l’uomo che è accanto a lei è quello che trasporta i vip. Perché dovete sapere che anche se adesso sta vivendo un momento difficile, non è come me o come voi, che viaggiamo in metro o usiamo il vaporetto. Questa parte con una barchettina da 30 metri e per viaggiare in sicurezza va con quella. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto “Vorrei averti qui”, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano», ha detto.

Su Fedez e Garance, infine, ha aggiunto: «Che fine ha fatto Fedez? Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento».











