Fedez torna sui social: foto con la flebo in ospedale e nuovo cane identico a Paloma/ Poi fa il dito medio…

Fedez rompe il silenzio degli ultimi giorni con una carrellata di foto su Instagram in cui mostra anche il suo nuovo cane

Dopo giorni di assenza dai social, Fedez vi fa ritorno con un carrello di foto che mostrano cosa gli è accaduto di recente e annunciano un nuovo arrivo in famiglia. È proprio con la prima foto di quelle pubblicate che presenta quello che inizialmente sembra essere il cane preso pochi mesi fa con l’ex moglie Chiara Ferragni, Paloma, ma che è invece un altro Golden Retriver. I due animali si somigliano molto ma differiscono per il colore del pelo (quello di Paloma è più chiaro), il che rende evidente che dopo le dichiarazioni fatte da Fedez proprio sul cane, abbia alla fine deciso di prenderne un altro.

Ricordiamo, infatti, che durante una diretta con lo streamer GrenBaud, il rapper ha dichiarato: “Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il ca*zo.”

Fedez e la foto che conferma le ultime indiscrezioni su un malore

Tra le foto pubblicate da Fedez nelle ultime ore e dopo un lungo silenzio, un altro scatto ha attirato l’attenzione del web: quello in cui lo si vede in ospedale con la flebo attaccata al braccio. Qualche giorno fa si è infatti diffusa l’indiscrezione di un nuovo problema di salute per il rapper, che trova dunque conferma proprio con questo scatto. Lo stesso in cui Fedez fa il dito medio, probabilmente agli hater che gli augurano il peggio o, semplicemente, alla cattiva sorte di questo periodo. Fatto sta che oggi si è ripreso, come d’altronde confermano le immagini da lui stesso rese pubbliche.

