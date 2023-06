Fedez e Giulia Stabile, gag social prima di Love Mi 2023/ “Devo tenerla a debita distanza perché…”

Fedez, gag con Giulia Stabile su Instagram: “Puzzo“. La reazione della ballerina

Ieri sera in Piazza Duomo a Milano è andato in scena il Love Mi 2023, l’evento musicale a scopo benefico ideato da Fedez e giunto alla sua seconda edizione. Tantissimi gli artisti che si sono susseguiti sul palco e che hanno regalato musica e intrattenimento al pubblico presente. Ma, oltre ai cantanti, anche una giovane e talentuosa ballerina ha preso parte a questo concerto, esibendosi sul palco: Giulia Stabile. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stata infatti chiamata da Fedez come spalla nel corso della sua esibizione sulle note di Magnifico, al fianco di Francesca Michielin.

La ballerina ha accettato di buon grado l’invito e, di bianco vestita, ha preparato una performance ad hoc mentre i due artisti si esibivano sulle note del loro celebre successo. Ma a dare spettacolo anche prima dello show ci hanno pensato proprio Fedez e Giulia Stabile, protagonisti di una gag sui social. Fedez, come condiviso sulle Instagram stories delle scorse ore, si è mostrato al fianco della ballerina e si è così rivolto ai suoi followers: “Devo tenerla a debita distanza perché puzzo“. Nel video si vede così la ballerina avvicinarsi a lui, annusarlo ed esclamare: “Confermo“. Per poi scoppiare a ridere.

Il video è presto diventato virale sui social ed è stato prontamente ricondiviso su Twitter dai numerosi fan. Per Giulia Stabile è stata un’altra grande occasione di mettere in mostra tutto il proprio talento, su un palco così prestigioso e di fronte ad un così ampio pubblico. Lavorativamente parlando è un periodo d’oro per la talentuosa ex vincitrice di Amici: oltre all’esibizione a Love Mi, di recente è stata anche conduttrice di Amici – Full Out al Rock in Roma al fianco di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear.

Sul fronte privato, invece, tiene banco in questo periodo la complicata situazione sentimentale con Sangiovanni. La coppia sembra ad un passo dall’addio e sono numerose le prove e gli indizi che confermerebbero la rottura. Dopo due anni d’amore (la coppia si conobbe ad Amici) sembra giunta al capolinea la loro love story, sebbene al momento nessuno dei due si sia ancora espresso pubblicamente a riguardo.

FEDEZ GIULIA VI HO ASPETTATO PER MESI E ANNI✈️ pic.twitter.com/vfAc4kJQ7v — 🦋Fede🦋 (@GiuGiuSanto) June 26, 2023













