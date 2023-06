Giulia Stabile ex fidanzata Sangiovanni/ È finita: “Ma ottimi rapporti, stupisce la loro maturità nel..”

GIULIA STABILE E’ ANCORA LA FIDANZATA DI SANGIOVANNI?

Giulia Stabile è ancora la fidanzata di Sangiovanni o si sono davvero lasciati? Questa sera il 20enne cantautore vicentino sarà tra i protagonisti di una delle tre serate della seconda edizione del “Tim Summer Hits”, la kermesse che apre ufficialmente la stagione della musica dal vivo con un evento unico nella sempre suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma. E in attesa dell’esibizione di Giovanni Pietro Damian -nome di battesimo del cantautore salito agli onori delle cronache grazie ad “Amici” di Maria De Filippi, scopriamo qualcosa di più sulle sue ultime vicende dal punto di vista sentimentale e della fine della sua relazione con la ballerina conosciuta proprio durante il talent show in onda sulle reti Mediaset.

Pinguini Tattici Nucleari/ Riccardo Zanotti: "I tormentoni? Oggi non mi spaventano più, anzi sono..."

Nonostante Sangiovanni e Giulia Stabile non si siano esposti ufficialmente sui propri canali social negli ultimi giorni, rumors insistenti vogliono che la coppia abbia oramai rotto, nonostante i due artisti siano rimasti in rapporti cordiali. A dire il vero, le voci su una presunta crisi si rincorrono da tempo anche se mancavano degli indizi social a corroborarli: poi, di recente, un post su Instagram della ballerina ha insospettito più di qualcuno; infatti, in occasione del suo 21esimo compleanno, la ragazza aveva scritto “21 anni, circondata da amore” ma tra i messaggi di augurio a corredo della carrellata di foto pubblicate non ce n’era nessuno riconducibile a quello che potrebbe essere oramai il suo ex compagno. Che la storia d’amore cominciata verso la fine del 2020 tra i banchi della ‘scuola’ di “Amici” sia finita definitivamente?

Giulia Stabile, mazzo di fiori con bigliettino misterioso/ "Oggi sono pure un po' tua", ecco di chi si tratta

GIULIA E SANGIOVANNI SI SONO LASCIATI: “MA CON GRANDE MATURITA’ E…”

Non ci è dato saperlo anche se, come accennato, nonostante manchino prese di posizione ufficiali da parte di Sangiovanni e di Giulia Stabile, tutte le strade portano a questa conclusione: alcuni siti specializzati in gossip rosa e che già nelle scorse settimane avevano accennato a una crisi tra i due ragazzi, confermano la rottura. Alessandro Rosica, blogger esperto di gossip e molto seguito col suo profilo Instagram (@investigatoresocial), è stato tra i primi a dare per certa quella che era fino ad allora solo un’indiscrezione. “Ma nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità” ha scritto Rosica in un lungo post, apprezzando il fatto che Giovanni e Giulia, nonostante la loro giovane età, abbiano affrontato la crisi con saggezza e decidendo di “rimanere in ottimi rapporti, ma intraprendendo strade diverse”.

Amici 22, Giulia Stabile scorda Sangiovanni per un ballerino?/ Le parole che insinuano il dubbio

Nessuna possibilità di riconciliazione dunque (ipotesi peraltro auspicata dalle rispettive fan base degli ex alunni di “Amici”)? A quanto pare no: anzi, in attesa che i due prendano posizione, va registrato subito lo scatenarsi di una ridda di voci su una presunta, nuova simpatia di Giulia per un altro ballerino. In questo caso si tratta davvero di rumors senza alcun fondamento ma dimostrano comunque come l’attenzione mediatica verso la ballerina sia sempre elevata: sempre secondo Rosica, non ci sarebbe stato -e non ci sarebbe nemmeno- alcun terzo incomodo. “Lui è e resterà per sempre il mio primo, grande amore”: senza confermare o negare la rottura, la Stabile di recente ha parlato in questi termini di Sangiovanni al magazine femminile ‘Grazia’, senza però aggiungere altro. “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Niente…” aveva risposto prima di fare la dolce dedica (d’addio?) di sui sopra al cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA