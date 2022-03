Fedez e la malattia: hater gli augurano la morte/ Caterina Collovati “Infami e vigliacchi”

Con un video pubblicato tra le storie di Instagram, Fedez ha annunciato di avere un problema di salute che lo porterà, nelle prossime settimane, ad affroontare un percorso importante per sconfiggere il problema e riprendere in mano la propria vita. L’annuncio di Fedez ha scatenato una macchina d’amore intorno a lui. Oltre al messaggio della moglie Chiara Ferragni, amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo gli hanno augurato una pronta guarigione provando a trasmettergli forza, coraggio, ma anche tanto amore. L’artista, nel codividere il suo problema sui social, non ha nascosto il momento difficile che sta affrontando aggiungendo che racconterà tutto, quando se la sentirà, per provare ad aiutare altre persone che potrebbero avere il suo stesso problema.

Per Fedez, però, non sono arrivati solo tanti messaggi d’amore. Le parole del rapper hanno anche scatenato i commenti dei leoni da tastiera. Nascosti dietro uno schermo, gli haters si sono scatenati con commenti orribili.

Caterina Collovati contro gli haters di Fedez e la sua malattia:”bisogna portare rispetto”

Di fronte ai messaggi bruttissimi degli haters a Fedez, Caterina Collovati, con un post su Instagram, condonna gli odiatori sociali che non hanno rispetto per gli altri neanche di fronte ad un problema di salute. “L’odio sociale, moderno bubbone dell’umanità, non si ferma nemmeno davanti al male. Dopo l’annuncio della malattia, messo in atto da Fedez con coraggio, sensibilità e umanità, si sono scatenati commenti non certo appartenenti ad esseri umani. Auguri di morte, auspici che anche i figli vengano colpiti da problemi di salute, un repertorio degno della peggior regressione mentale allo stato brado”, scrive la giornalista.

“Si può amare o non amare un personaggio, si possono condividere o meno le modalità di esposizione, le idee, ma c’è una cosa davanti alla quale occorrerebbe obbligatoriamente sospendere il giudizio e portare rispetto: la malattia. Soprattutto è d’uopo ricordare che siamo tutti sotto il cielo ed esiste una punizione divina che prima o poi colpisce gli infami e i vigliacchi“. E conclude con un augurio per l’artista: “Forza Fedez hai l’età, l’animo e l’amore di una meravigliosa famiglia per lottare e guarire”.













