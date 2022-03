Malattia Fedez qual è? Resta un mistero “Ho un problema di salute”/ Annuncio choc e lacrime in diretta

Malattia Fedez svela di avere un problema di salute, ma è un mistero…

Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Fedez ha raccontato ai fan il momento difficile che sta affrontando. L’artista, in lacrime, racconta di aver scoperto di avere un problema di salute e di dover affrontare un percorso importante. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare”, ha esordito Fedez che, per il momento, non ha condiviso i dettagli avendo bisogno solo di essere circondato dall’affetto della propria famiglia.

Fedez, tuttavia, è pronto a raccontare ai followers cosa sta affrontando per aiutare tutte le persone che potrebbero avere il suo stesso problema. “Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro”, aggiunge Fedez.

Problema di salute per Fedez: il messaggio d’amore di Chiara Ferragni dopo

Non nasconde lo sconforto provato da Fedez per la scoperta della malattia e del suo problema di salute. Nonostante tutto, però, con l’affetto e il sostegno della sua famiglia, l’artista è pronto ad affrontare la prova che gli ha presentato la vita. “Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni“, ha concluso Fedez.

Dopo l’annuncio della malattia di Fedez, Chiara Ferragni ha scelto di condividere una foto di famiglia sul proprio profilo instagram accompagnando il tutto da dolcissime parole d’amore per il marito Fedez alle prese con la malattia. “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.

