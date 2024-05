Fedez e la rissa tra Cristiano Iovino e gli ultras del Milan/ La procura di Milano vuole vederci chiaro

Il Corriere della Sera ha posto stamane l’attenzione sul pestaggio di Cristiano Iovino, noto anche come personal trainer dei vip, avvenuto nella notte fra il 21 e il 22 aprile. Lo stesso non ha denunciato l’episodio ma la Procura di Milano ha acceso i fari sulla vicenda in quanto sospetta un agguato su commissione e se non altro. Cristiano Iovino, 37enne personal trainer romano, sarebbe stato picchiato attorno alle ore 3:30 di lunedì notte in via Traiano, nei pressi di City Life, aggredito da 8-9 ragazzi, tutti vestiti di nero e tutti giudicati “grossi”.

Fedez contro Pietro Fanelli dell'Isola dei famosi 2024, replica di fuoco dopo l'attacco/ "Metti la lingua..."

Ai carabinieri però non ha sporto denuncia di conseguenza senza querela non può esserci un’indagine, ma la storia, come spiega il quotidiano di via Solferino, non convince i magistrati in quanto quel pestaggio viene messo in correlazione a quanto accaduto poche ore prima presso la discoteca The Club in Brera. Nel locale c’è stata una rissa molto violenta che ha coinvolto proprio Iovino e alcuni suoi amici, oltre che Fedez. “Si dice che tutto sia partito da un apprezzamento poco gradito a una ragazza che era in compagnia del cantante. Il resto lo avrebbe fatto anche l’alcol”, scrive Il Corriere della Sera.

Ludovica di Gresy è la nuova fidanzata di Fedez?/ Lui rompe il silenzio: "Ecco come stanno le cose"

FEDEZ, LA RISSA CON IOVINO E GLI ULTRAS DEL MILAN: IL CANTANTE “SCORTATO” DAI TIFOSI ROSSONERI

La notizia della rissa inizia a circolare sui social il giorno dopo, e sembra che oltre al cantante marito di Chiara Ferragni, sarebbe rimasto coinvolto anche l’amico Jack Vanore, ex di Uomini e Donne, nonché altri 6 o 7 ragazzi. Si parla di calci, pugni, bicchieri e vetri rotti, ma Vanore smentisce in toto un suo coinvolgimento. La Procura, come detto sopra, vuole vederci chiaro ed esaminando i filmati del locale nota che la rissa fra Fedez e Iovino sarebbe davvero avvenuta, e avrebbe coinvolto anche alcuni ultras del Milan “Nomi pesanti della Curva sud rossonera”, aggiunge il giornale.

Pietro Fanelli stronca Fedez: "Nano burattino e piccolo uomo!"/ L'attacco choc dell'ex Isola dei Famosi 2024

Il Pm Michela Bordieri ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni in attesa poi che Iovino sporgi querela, ed inoltre ci sarebbe già il nome di un indagato anche se al momento non vi sono elementi che colleghino direttamente la rissa in discoteca e il pestaggio al personal trainer. Il Corriere della Sera sottolinea che negli ultimi tempi Fedez circoli con alcuni noti ultrà rossoneri “lo accompagnerebbero a mo’ di bodyguard”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA