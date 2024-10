TAPIRO PER FEDEZ DA STRISCIA LA NOTIZIA DOPO L’ARRESTO DEI SUOI BODYGUARD

Ancora guai per Fedez, finito al centro delle cronache per la vicenda che ha portato all’arresto di un gran numero di ultras di Milan e Inter. Due tra le persone finite al centro dell’inchiesta sono molto vicine al rapper: si tratta di Christian Rosiello e Islam Hagag, conosciuto come Alex Cologno. I due sono i bodyguard del cantante oltre che ultras del Milan, tra quelli finiti in manette nell’ambito delle inchieste sulle curve. In seguito alle ultime vicende, Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro a Fedez, il quattordicesimo che riceve dal tg satirico.

Selvaggia Lucarelli punge Fedez sulla beneficenza, la mamma Annamaria: “Ti insegno”/ La replica: “Le madri…”

Il rapper non ha affatto reagito bene alla consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli. Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 1 ottobre 2024, a Milano, l’inviato del tg satirico ha consegnato il “premio” a Fedez che però non è apparso affatto disponibile e propenso allo schermo. Subito il cantante ha reagito alzando i toni: “Adesso paghi, ti becchi una bella querela. Io non sono indagato di nulla” ha affermato, parlando con Staffelli.

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega?/ L’influencer: “Quando sei in una coppia aperta…”

STRISCIA LA NOTIZIA, TAPIRO A FEDEZ: “NON HO FATTO NIENTE DI ILLEGALE”

Alla domanda di Valerio Staffelli sulla questione delle bibite Boem, che Fedez ha ideato in collaborazione con il collega Lazza e che sperava di vendere all’interno dello stadio San Siro, il rapper ha replicato: “Cosa c’è di illegale? Mi stai contestando un reato? Ora fammi andare”. Alla consegna del tapiro d’oro, Staffelli ha chiesto anche a Fedez un commento sulle parole di Taylor Mega che ha definito lui e Chiara Ferragni una “coppia aperta”. Il rapper, spazientito, ha tuonato: “Valerio, devo andare a fare una cosa di lavoro importante. Ci sentiamo dopo”. La modella, quando le hanno chiesto se avesse avuto rapporti con Fedez mentre era sposato con la Ferragni, ha risposto proprio: “Non ci sono tradimenti in una coppia aperta“.