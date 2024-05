Fedez e rissa con Cristian Iovino, Ludovica Di Gresy: “Non sono io quella donna”/ Cos’è successo davvero

Rissa Fedez-Cristiano Iovino, Ludovica Gresy rompe il silenzio: “Non sono io la ragazza bionda”

Della rissa e del pestaggio di Cristiano Iovino in cui è coinvolto Fedez si continua a parlare ed adesso a rompere il silenzio è Ludovica Di Gresy da molti additata come coinvolta ma che si dichiara, invece, totalmente estranea ai fatti. La vicenda si è svolta la notte tra il 21 ad il 22 aprile a Milano quando Cristiano Iovino è stato aggredito da un gruppo in cui era presente Fedez, che risulta indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di lesioni, rissa e percosse. I motivi dell’aggressione non sono noti. Secondo indiscrezioni, però, pare che la rissa tra il personal trainer e il rapper sarebbe incominciata per via di alcuni appressamenti di troppo ad una ragazza bionda ed in molti hanno sospettato che la ragazza in questione fosse Ludovica Di Gresy.

Stanca di essere coinvolta, Ludovica Di Gresy ha rotto il silenzio sul caso Fedez e Cristiano Iovino con una lunga intervista concessa a Il Messaggero in cui si è detta totalmente estranea ai fatti e non presente quando è successo il fatto. “Falsità su di me: non sono io la bionda nel locale” sbotta la modella 22enne che poi spiega: “Sono andata a cena con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”

Chi è Ludovica Di Gresy: “Io Fedez siamo amici ma io la notte del pestaggio a Cristiano Iovino non c’ero”

È un fiume in piena Ludovica Di Gresy, la notte della rissa e del pestaggio a Cristiano Iovino lei non era presente e questa versione l’ha già confermata agli inquirenti: “Volevano capire cosa sapessi perché avevano letto il mio nome sui giornali. Ho ribadito che non c’ero, né in discoteca, né tantomeno sotto casa di Iovino”. Su cosa possa essere accaduto quella notte dichiara di non saperne nulla ma esclude che Fedez, che è un suo amico e che conosce bene, possa aver organizzato una spedizione punitiva perché non è né violento né aggressivo.

Chi è Ludovica Di GresY? Su di lei si hanno poche informazioni, ha 22 anni è una rampolla della Milano Bene e fino a pochi giorni fa era totalmente sconosciuta al gossip. Studia moda all’Istituto Marangoni di Milano e che, tra un esame e l’altro, lavora come modella. Anche la sua vita privata è avvolta nel mistero, non si sa se ha un fidanzato.











