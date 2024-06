Chiara Ferragni, nuova frecciatina a Fedez: “All’improvviso ha smesso di amarla”/ Il video Tik tok è virale

Chiara Ferragni e Fedez: continuano le frecciatine?

Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso da mesi di essere una coppia e, ad oggi, sono solo due genitori che provano a regalare serenità ai figli Leone e Vittoria nonostante la fine del matrimonio. Nonostante i fan sperino ancora in un ritorno di fiamma, l’imprenditrice digitale e il rapper sembrano ormai molto distanti al punto che Fedez sembrerebbe deciso a portare avanti la storia con Garance Authié, la modella con cui è stato più volte pizzicato e che lo avrebbe accompagnato anche al Battiti Live 2024. La Ferragni, invece, sembrerebbe più concentrata su se stessa e al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius non avrebbe avuto alcun accompagnattore speciale.

Secondo le indiscrezioni, dunque, Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbero intenzionati a non tornare indietro e a legalizzare la separazione. Nonostante, tuttavia, il matrimonio sembrerebbe finito, tra i due non mancherebbero le frecciatine e, in particolare, uno degli ultimi video pubblicati dalla Ferragni su Tik Tok sembrerebbe rivolto proprio a Fedez.

Il video di Chiara Ferragni su Tik Tok

Non solo Instagram per Chiara Ferragni che è molto attiva su Tik Tok dove ha pubblicato un nuovo video che è stato interpretato come una frecciatina a Fedez dai followers. “Poi all’improvviso ho smesso di amarla, da un’ora all’altra, alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle otto e tre quarti non me ne importava più nulla, era finita, ero guarito“, recita l’audio del video che ha ricevuto subito migliaia di commenti.

“Non so voi ragazzi, ma questo tiktok urla Fedez”. “Chiara con questo ha lanciato tutto l’arco”. “Ogni riferimento è puramente casuale”. “Dimmi che parli di Fedez senza dirmi che stai parlando di Fedez”. “Chiara ci dispiace per quello che hai passato. Tranquilla che l’amore arriverà, ti mando solo influssi positivi”. “Qui oggi si lanciano archi e frecce assieme”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti che non si perdono un contenuto social degli ex Ferragnez.

