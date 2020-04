Fedez, “Forza Gaia, ma non seguo Amici”/ I fan del programma contro il cantante

La finale di Amici diventa protagonista anche sui social di Fedez che scrive: “Forza Gaia Gozzi, ma non seguo la trasmissione”. Il cantante, marito di Chiara Ferragni era stato il giudice della squadra proprio dell’artista a X Factor, decide così di lanciarle un messaggio per incoraggiarla in vista dell’appuntamento con l’ultimo atto della trasmissione di Maria De Filippi: “Ho letto della finale di stasera. Io e lei abbiamo condiviso uno splendido viaggio insieme. Non posso che augurarti il meglio Chiara, cioè che meriti. Spacca tutto“. Un augurio dolce in grado di destare dal torpore anche i leoni da tastiera sempre pronti a dire la loro quando nessuno sembra interessato nel chiederglielo.

Nelle sue parole però qualcuno ci ha visto una provocazione, i fan di Amici insorgono sui social network. Questo perché sono diverse le persone che pensano che Fedez si poteva risparmiare di rimarcare il fatto che non segue la trasmissione. Come sempre il terreno è fertile per gli hater, che ogni giorno imperversano sulla rete. Dal canto suo Fedez non risponde a queste sterili polemiche e raggiunge solo il suo obiettivo quello di stare vicino a un’artista che ha avuto il modo di conoscere e lanciare. Vincesse stasera per lui sarebbe una grandissima soddisfazione personale.

