Fedez gaffe con l’inglese a X Factor 2023/ Il web prende di mira: “Chiara Ferragni starà fuggendo!”

Le difficoltà di Fedez con l’inglese non sono passate inosservate durante la finale di X Factor 2023. Il giudice ha cercato di presentare gli Ofenbach, duo francese che ha accompagnato la sua concorrente Sarafine in occasione della manche dei duetti. Il tentativo è andato piuttosto male, tanto che ne è nata una gag con Dargen D’Amico.

Fedez bersagliato dal web per aver denunciato un hater/ “Lo sapeva benissimo che…”

Dopo l’esibizione con la cantante e producer i due ospiti si sono intrattenuti sul palco per ringraziare la conduttrice Francesca Michielin e i giudici per l’accoglienza. Anche in questo caso, tuttavia, il rapper non è riuscito a comprendere al meglio il loro discorso. “Fedez, traduci”, lo hanno incalzato i colleghi. Dargen D’Amico è poi nuovamente corso in suo aiuto. Il siparietto tuttavia ha fatto sorridere il pubblico, che si è scatenato sul web, deridendo bonariamente il protagonista. Non è la prima volta, tra l’altro, che quest’ultimo ammette di non essere bravo con l’inglese.

Fedez e Chiara Ferragni, il post della Seria A con il figlio Leone fa infuriare il web/ Ferragnez nella bufer

Fedez e le difficoltà con l’inglese a X Factor 2023: le reazioni del web

Tantissimi i commenti su Twitter in merito alle difficoltà con l’inglese di Fedez palesate a X Factor 2023. In molti chiamano in causa la moglie Chiara Ferragni, che invece parla perfettamente questa lingua. “Mentre Fedez tentava di parlare (male) in inglese, potevo sentire l’intestino di Chiara Ferragni contorcersi”, scrive un utente. “In questo momento Chiara Ferragni si starà vergognando tantissimo e starà scappando di casa”, ribadisce un altro. E ancora un appello: “Chiara, fagli delle lezioni private”.

Fedez: "Ho pensato al suicidio per la depressione"/ "Vorrei ma non posto? Scritta per provarci con Chiara"

In molti hanno puntato sull’ironia. “Fedez e l’inglese è una guerra che va avanti da anni e sta sempre vincendo l’inglese”, questo uno dei tanti. Qualcuno ha persino paragonato il livello del rapper a quello di Matteo Renzi. Infine: “Al prossimo datore che mi chiede di sapere l’inglese rispondo che se non lo sa Fedez sono esonerata pure io dal saperlo!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA