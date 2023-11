Fedez, giallo sull’espulsione di Morgan da X Factor: “Fatto qualcosa di brutto”/ Mistero sui filmati Sky

Fedez, nuovo Tapiro D’Oro di Striscia la notizia per il caso Morgan-X Factor: “Ha fatto qualcosa di brutto”

Fedez è stato nuovamente raggiunto da Valerio Staffelli. Striscia la notizia dopo l’espulsione di Morgan da X Factor sta cercando di fare luce sui veri motivi che hanno spinto il talent show di Sky a licenziare il musicata e cantautore. E dopo le versione fornite da Morgan e Francesca Michielin l’inviato è ritornato da Fadez con un nuovo Tapiro in versione ragno d’oro perché il mistero si infittisce. Nei giorni scorsi, infatti, Fedez aveva rivelato sempre ai microfoni di Valerio Staffelli di presunti filmati mai mostrati in onda in cui Morgan avrebbe fatto qualcosa di inqualificabile. Raggiunto nuovamente da Striscia la notizia, però, il rapper non si è sbilanciato: “Io vi dico che non ho più niente da dire, quello che dovevo l’ho detto. Ci sono delle persone che l’hanno licenziato e detto delle cose e non sono io. Morgan ha fatto dei nomi, secondo me… andate là e basta”

Fedez, raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la notizia con il Tapiro ragno d’oro non si è sbilanciato oltre sul caso dell’espulsione di Morgan da X Factor. Incalzato dall’inviato del tg satirico si è limitato solo a dichiarare: “Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me. Non lo so, non l’ho licenziato io. Vi lascio con questo giallo. Perché non rilasciano i filmati? Non sono Sky io. Se l’hanno cacciato ci sarà un motivo, andate da Sky… non da me”. Sia Morgan che Fedez all’inviato di Striscia hanno parlato di questi misteriosi filmati che documenterebbero cos’è successo fuori dalla diretta di X Factor e farebbero sicuramente luce sui motivi dell’allontanamento di Morgan da X Factor ma Sky ha deciso di non trasmetterli.

Fedez non si sbilancia: quali sono i veri motivi del licenziamento di Morgan da X Factor?

Fedez, prima di ricevere il Tapiro ragno d’oro, nei giorni scorsi era già stato raggiunto da Valerio Staffelli con un altro Tapiro sempre per il caso Morgan fatto fuori da X Factor. Andando con ordine nella puntata di X Factor del 16 novembre Morgan è sbottato in diretta accusando il programma di favorire gli altri concorrenti rispetto ai suoi. Le coreografie che accompagnavano i talenti degli altri giudici erano molto più elaborate e scenografie di quelle dei giovani cantanti nella sua squadra. E per questo motivo ha perso la pazienza in diretta. Prima ha avuto uno screzio con Dargen D’Amico poi ha litigato fuori onda con Ambra e nel frattempo ha anche fatto delle battute poco carine a Fedez e a Francesca Michielin. Pochi giorni dopo è arrivato il comunicato della produzione di X Factor della sua espulsione.

Secondo Fedez, però, Morgan, che continua a sfogarsi e proclamarsi vittima del sistema, non sarebbe stato licenziato da X Factor per ciò che si è visto in onda ma per altri comportamenti più gravi e irrispettosi avvenuti fuori onda. Da allora dunque Striscia la notizia chiede al talent di Sky di mostrare questi filmati per far luce su quello che accaduto.











