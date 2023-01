Fedez, il suo podcast approda a Sanremo 2023/ Muschio selvaggio in onda dal Festival

Fedez annuncia il suo podcast a Sanremo 2023: le sue parole

Dopo il rumor di Dagospia, Fedez lo ha confermato con un annuncio social piuttosto eloquente. Il rapper farà parte della kermesse canora con il brano Costa Smeralda assieme a Salmo, Takagi & Ketra e Guè, ma non sarà solo quello il suo ruolo.

Fedez ha annunciato che il suo podcast, Muschio selvaggio, che conduce insieme Luis Sal verrà trasmesso da Sanremo 2023. “E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?” svela il rapper sui social. Dunque, il podcast si occuperà di commentare le performance e gli eventi dedicati al Festival e andrà in onda martedì 7 febbraio, su RaiDue alle 18:45. Nel frattempo la moglie dell’artista, Chiara Ferragni, affiancherà Amadeus in qualità di co-conduttrice. Insomma, i Ferragnez saranno i protagonisti del Festival di questa edizione.

Fedez sarà uno dei protagonisti sul palco di Sanremo 2023, ma prima dovrà risolvere problematiche spinose legate alla sua immagine? In occasione di un’intervista a La Stampa, Marc Jacobs ha raccontato che il rapper dovesse curare la sua immagine, ma non ha fatto ciò che gli aveva promesso.

Lo sportivo ha dichiarato su Fedez: “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui mi desse visibilità ma non è mai stato sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo: erano al mare e non gliene fregava niente. Quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri, mi sono fidato. Ma in pochi mesi ho realizzato che mi erano state raccontate cose non vere. C’è stata poca trasparenza”. Secondo l’indiscrezione di Pipol Gossip, sembra che il rapper abbia portato la questione in tribunale dopo le accuse di Marc Jacobs.

