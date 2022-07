Fedez, infortunio sul palco di Battiti Live/ “Frantumato la palla sinistra…”

Fedez vittima di un incidente sul palco di Battiti Live, come sta?

Fedez ha avuto un incidente. Nella puntata di Battiti Live registrata ieri nella tappa di Gallipoli. Il rapper ha avuto un problema sul palco. E’ stato lui stesso a spiegarlo sui social dopo l’esibizione con Tananai e Mara Sattei del tormentone estivo La dolce vita. Fedez era salito sul palco per cantare il singolo estivo quando ad un tratto ha deciso di salire sulle spalle di Tananai. In quel momento qualcosa è andato storto e Fedez ha rivelato: “È un miracolo che sia riuscito a performare”. Cosa successo? Il rapper si sarebbe fatto male alle parti intime. Fedez lo ha confidato sui social: “Perché quando sono salito sulle spalle di Tananai, mi sono frantumato la palla sinistra”. Poi ha concluso: “Un applauso alla mia palla sinistra”.

Nulla di grave per l’artista che si è subito ripreso dall’incidente. Sui social questo momento ha ricevuto numerosi commenti. Non è la prima volta che sul palco di Battiti Live Fedez è vittima di qualche inconveniente. Lo scorso anno, il cantante mentre cantava in playback con Achille Lauro e Orietta Berti si è accorto di avere il microfono spento e ha deciso di interrompere l’esibizione. Al di là dello spiacevole accaduto l’esibizione è andata in onda su Italia 1 nella versione, pulita, censurata quindi dal piccolo incidente tecnico, che non capitata raramente durante le esibizioni canore.

Fedez è riuscito a recuperare rapidamente la sua condizione fisica. Il rapper è tornato più forte che mai e anche il concerto con J- Ax ne è stata una dimostrazione. Nelle scorse ore, Fedez ha raccontato di come ha scoperto di avere un tumore. Il rapper era arrivato tardi ad una visita di controllo dopo aver litigato con Chiara Ferragni. A quel punto era stato visitato da un medico diverso che gli aveva diagnosticato la malattia. Un momento terribile e delicato per Fedez che ha raccontato: “È stato un momento alla Sliding doors che ha fatto vacillare il mio essere ateo. Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al LoveMi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”.

Le parole del cantante hanno colpito il web che si sono complimentati con l’artista che ha ribadito quanto la sua testimonianza possa infondere speranza a quanti si trovano nella stssa situazione. Qualche giorno fa, Fedez ha annunciato che nella seconda stagione della serie The Ferragnez parlerà anche della sua malattia. Durante il concerto con J-Ax, l’artista ha rivolto un pensiero dal palco: “Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a febbraio, poi la diagnosi inaspettata del tumore”.











