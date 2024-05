Fedez lancia una frecciata a Chiara Ferragni? / “Dici che sono un bastardo ma per te non cambio”

Tensione tra Fedez e Chiara Ferragni: la frecciata del rapper

Dopo la fine del loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni continuano a punzecchiarsi a distanza senza esclusione di colpi. Nelle scorse ore hanno fatto il giro del web le immagini con il rapper mano nella mano con la sua nuova fiamma Garance Authiè, che hanno scatenato ovviamente la reazione dell’imprenditrice digitale che ha risposto con un cuore a un commento su Fedez: “Guarda, posso solo dirti che era ora, buona liberazione”. E non è tardata ad arrivare anche la controreplica del rapper, che ha messo mano alle sue stories di Instagram. Inoltre la Ferragni ha postato al fianco di una statua di Napoleone, e anche questo è sembrato tutto tranne che un caso al popolo del web, visto che in molti hanno subito pensato a un riferimento al celebre insulto rivolto a Fedez “Il nano con la sindrome di Napoleone”.

Benji e Fede tornano insieme dopo 4 anni/ Pronto un concerto evento a Milano

Gesti che sono arrivati fino a casa Fedez e il cantante ha immediatamente risposto sui social: “Dici che sono un bastardo?” la domanda posta dal rapper che è una frase tratta dalla nuova canzone in arrivo venerdì in streaming con Emis Killa, Sexy shop. E nella canzone si vocifera che ci siano dei riferimenti proprio a Chiara Ferragni: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” è il ritornello della nuova hit estiva del rapper.

Caso Iovino, il video del pestaggio incastra Fedez?/ "Il primo ad avvicinarsi cercando di sferrare pugni..."

Il rapper ha ritrovato l’amore con Garance Authiè: da quanto va avanti la storia

A distanza di pochi mesi dalla fine della storia con Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di consolarsi tra le braccia della modella Garance Authiè. Il cantante nelle scorse ore è stato immortalato al Gran Premio di Montecarlo mano nella mano con la nuova fidanzata, una modella francese classe 2004 che il rapper frequenterebbe da qualche mese.

La ragazza apparterrebbe all’alta società e a presentarla a Fedez ci avrebbe pensato Leonardo Del Vecchio, anche se in molti sembrano nutrire ancora qualche dubbio sulla realtà natura di questo flirt: è amore o solo una storia passeggera per Fedez? Intanto il rapper sembra godersela e nei prossimi giorni si ritufferà anche sul mercato discografico.

Samantha de Grenet: "Matrimonio con Pierfrancesco Micara? Mi sarei separata subito"/ "Sposarlo fu un errore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA