Fedez “Mi sono fatto una canna con Tropea”/ “Mia moglie Chiara Ferragni mi ucciderà”

Succede di tutto quando sul palco salgono i Tropea, a maggior ragione dopo l’esibizione psichedelica dell’inedito Cringe Inferno nella finale di X Factor 2022. Infatti, Fedez si è lasciato andare ad una rivelazione, tirando in ballo addirittura la moglie Chiara Ferragni e la madre, temendo infatti una loro reazione per quello che stava per dire.

“Sono fan di Domenico, è come Flea dei Red Hot, è come se fosse il frontman. Io mi sento parte di loro“, ha esordito Fedez. A questo punto si è sentito libero di fare la sua confessione: “Posso dire una cosa? Mia moglie e mia madre mi uccideranno. Una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme“. A dir poco imbarazzata Francesca Michielin: “Va bene che non siamo più in fascia protetta, però direi di proseguire con Dargen D’Amico“, ha detto la conduttrice.

La reazione di Ambra Angiolini dopo la confessione di Fedez

“Tutto questo per dire che sono dei ragazzi che si sono fatti il cu*o, una gavetta incredibile“, ha provato a giustificarsi Fedez nella finale di X Factor 2022, lasciandosi andare a diversi complimenti per i Tropea. Allora è intervenuta Ambra Angiolini, che ha guidato i Tropea in questa edizione, per chiudere la questione con una battuta: “Da quando sono io il loro coach fumano solo lo zenzero“. Ora resta da capire la reazione di Chiara Ferragni e della mamma di Fedez dopo la rivelazione del giudice e rapper in diretta tv…

