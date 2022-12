X Factor 2022, finale/ Diretta, ospiti e vincitore: Pinguini Tattici Nucleari…

X Factor 2022, anticipazioni e diretta finale 8 dicembre

Giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8, va in onda la finalissima di X Factor 2022. Questa sera si conclude l’importante viaggio del talent show che ha avuto tanti nuovi protagonisti. Oltre ai nuovi concorrenti che, prima con le audizioni e poi con i live si sono messi totalmente in gioco, X Factor 2022 ha permesso a Francesca Michielin di provare anche l’emozione della conduzione. Questa sera, infatti, sarà proprio lei a guidare i quattro finalisti e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi oltre a presentare anche gli ospiti che regaleranno un ulteriore momento musicale.

Fedez, lite con Dargen D'Amico a X Factor: "Dici str*nzate"/ Dopo l'eliminazione di Omini scatta la polemica

Proprio Francesca Michielin che ha cominciato la carriera sul palco di X Factor, sarà la protagonista anche di duetti con i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria, ma cosa accadrà nel corso della lunga serata?

I finalisti di X Factor 2022

I finalisti di X Factor 2022 sono Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e i Tropea. Tre le manche previste e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. Durante la prima manche, i quattro finalisti si esibiranno in straordinari duetti con Francesca Michielin. La seconda manche, invece, sarà dedicata al Best of. I tre finalisti rimasti in gara si esibiranno riproponendo le migliori performance fatte nel corso dei vari live. Al termine della seconda manche, un altro concorrente dovrà rinunciare al sogno della vittoria.

OMINI ELIMINATI DA X FACTOR 2022/ Battuti dai Tropea, Fedez polemico: "Serviva tilt"

La terza ed ultima manche vedrà i due concorrenti rimasti in gara contendersi il primo posto con gli inediti. I due finalisti torneranno sul palco con gli inediti presentati nel corso dei live. Tra una manche e l’altra, si esibiranno anche i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e Francesca Michielin.

Gli ospiti della finale di X Factor 2022

Come sempre, non mancheranno gli ospiti nel corso della finalissima di X Factor 2022. Grande attesa per l’arrivo sul palco dei Pinguini Tattici Nucleari, tornati sulle scene musicale con il nuovo album “Fake News”, anticipato dai singoli Giovani Wannabe e Ricordi.

X Factor 2022 live, semifinale/ Diretta: eliminati gli Omini, i 4 finalisti sono...

Sul palco del Mediolanum Forum i Meduza. Il trio di producer italiani più famoso al mondo composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, famoso in tutto il mondo con milioni di visualizzazioni su You Tube, faranno ballare non solo il pubblico presente al Mediolanum Forum di Milano, ma anche tutti i telespettatori con la loro musica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA