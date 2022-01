Fedez, morta la zia: aveva il Covid/ Il rapper: “Mi hai cresciuto come un figlio”

Fedez ha condiviso sui social media con i suoi fan la drammatica notizia della morte della zia, avvenuta in queste ore. L’ha fatto mediante le Instagram Stories, nelle quali solitamente posta i suoi momenti di vita quotidiana con sua moglie, Chiara Ferragni, e con i loro figli Leone e Vittoria, ma questa volta i sorrisi hanno dovuto, purtroppo, cedere il passo alle lacrime. Queste, nel dettaglio, sono state le parole scritte dal rapper: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia. Per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”.

Un addio doloroso e decisamente toccante, che restituisce agli utenti di Instagram e a tutti coloro che si imbattono in questo messaggio il grande rapporto d’affetto esistente tra Fedez e la zia, presumibilmente venuta a mancare a causa di complicazioni legate al virus, dato che le affermazioni dell’artista sembrano lasciare intendere che le ragioni alla base del decesso possano essere individuabili in condizioni di salute già precarie da tempo.

FEDEZ, L’ADDIO SUI SOCIAL ALLA ZIA MORTA: “GRAZIE A TUTTI I MEDICI PER AVERCI PROVATO FINO ALL’ULTIMO”

Nelle storie successive, Fedez ha inteso esternare tutta la propria gratitudine nei confronti dei medici, che si sono spesi fino alla fine nel tentativo di salvare la vita alla donna: “Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumatologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo, ma soprattutto grazie per la grande umanità”.

Ore di lutto, dunque, per il rapper, che ha perso uno dei pilastri della sua crescita, come ha asserito lui stesso, a testimonianza di come purtroppo il virus SARS-CoV-2 sia ancora un nemico da non sottovalutare.

