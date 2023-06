Fedez mostra il tatuaggio della figlia sui social/ Pioggia di critiche: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”

Fedez sommerso dalle critiche per il tatuaggio della figlia: cosa è successo

Fedez è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un’altra polemica scoppiata sul web. Il rapper ha pubblicato sui social la foto del tatuaggio di sua figlia Vittoria, di cui è molto orgoglioso: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia… E poi tatuatevelo” scrive su Instagram.

Annalisa canta Mon Amour/ La reazione di Fedez è virale, web: "Sta impazzendo perchè non si parla di lui"

Nel mostrare la foto del tatuaggio e quella originale della piccola, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare negativa il lavoro del tatuatore: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”; “Dopo questo tatuaggio io lo direi all’avvocato. Fa cag..re” e altri commenti simili si sono susseguiti. Il rapper non ha dato adito alle critiche, mentre Chiara Ferragni ha commentato con un emoticon che sorride. Che l’influencer sia stata allo scherzo, cercando di evitare altre polemiche?

Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, replica a Luis Sal/ Le strane parole scatenano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez e Fabio Rovazzi perchè hanno litigato? “Non ci sentivamo da 10 anni, poi…”

Ultimamente i riflettori sono accesi su Fedez e la lite con Luis Sal su cui entrambi hanno rotto, di recente, il silenzio. Negli anni, però, il rapper sembra aver collezionato una serie di rotture amichevoli tra cui si ricorda quella con Fabio Rovazzi. I due hanno duettato insieme nel 2016, stringendo un forte legame che si è spezzato in seguito.

Fedez e che Fabio Rovazzi litigarono e non si parlarono per diversi anni. Ma quali sono stati i veri motivi della rottura tra loro? “La Newtopia (etichetta discografica di Fedez) era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare” raccontava Rovazzi ai giornali, mentre Fedez sottolineava: “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose”. Attualmente i due rapper sembrano aver fatto di nuovo pace ed essersi spesso ritrovati sul podcast di Muschio Selvaggio.

Selvaggia Lucarelli difende Luis Sal e attacca Fedez/ "Tenta di passare per vittima di malvagità altrui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA