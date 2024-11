Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 ma soprattutto all’annuncio tanto atteso di Carlo Conti in riferimento alla rosa di cantanti in gara. Trapelano nomi, rumor; ogni giorno sembra che qualcuno sia dentro e qualcun altro – magari accreditato poco prima – di nuovo fuori. Prima delle parole ufficiali del conduttore, nulla può essere dato per certo; nel frattempo, proprio Carlo Conti, si è leggermente ‘sbottonato’ in una recente intervista nel podcast Pezzi Dentro la Musica.

Carlo Conti è stato incalzato nel merito dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2025 e con particolare riferimento a due nomi del contesto rap particolarmente chiacchierati: Fedez e Tony Effe. Si è infatti parlato di una possibile partecipazione di entrambi – più suggestione che altro – con l’ex di Chiara Ferragni in un possibile featuring con Emis Killa. Ebbene, Carlo Conti ha letteralmente glissato con una battuta: “Fedez e Tony Effe a Sanremo 2025? E Chiara Ferragni dove la mettiamo?”.

Carlo Conti ‘sibillino’ sui rapper a Sanremo 2025: “Sono più maturi…”

Insomma, non sembra intenzionato a lasciarsi scappare altro Carlo Conti quando ormai siamo vicinissima all’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Il conduttore – sempre nel podcast Pezzi Dentro la Musica – è stato incalzato anche a proposito della possibile partecipazione dei rapper vicini al contesto delle curve; riferimento al ‘caso’ che sta alimentando la cronaca sportiva e non solo nelle ultime settimane. A tal proposito, il conduttore ha affermato: “Se ho paura delle polemiche? Guarda, ti dico la verità, paura non ne ho… A parte gli scherzi, io nei rapper di oggi vedo una evoluzione, ora sono più orientati sul pop, stanno crescendo molto”. Tra il serio ed il faceto, Carlo Conti non chiude dunque le porte ai rapper come cantanti in gara a Sanremo 2025.