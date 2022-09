Fedez/ Nuovo tatuaggio per i figli: “l’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco”

Fedez dopo il successo de La dolce vita si fa un nuovo tatuaggio

Fedez tra gli ospiti dei Tim Music Awards 2022, l’evento musicale trasmesso su Rai1 che premia la musica italiana più venduta dell’anno. Il rapper è tra i protagonisti dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Un anno di gioie e dolori per il marito di Chiara Ferragni che ha dovuto fare i conti anche con una terribile malattia. La scoperta di un tumore al pancreas per fortuna risolto nel migliore dei modi ha sicuramente stravolto la sua vita e quella della sua famiglia.

Per fortuna il rapper si è operato e ha vinto la sua sfida, ma la battaglia è ancora molto lunga. Oggi sta bene, si gode la sua bellissima famiglia e il meritato successo de “La dolce vita”, la canzone dell’estate 2022. Per celebrare questo ritorno alla vita ha voluto farsi un nuovo tatuaggio come ha raccontato sui social: “l’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli”.

“Finalmente il giorno del tatuaggio sulla schiena e farà veramente male, evvai” ha detto Fedez sui social dove ha condiviso con i fan il momento del tanto atteso tatuaggio. “Test per vedere quanto farà male il tatuaggio: ciak uno… Okay, pensavo peggio” – ha continuato a raccontare il rapper che ha deciso di dedicare questo tatoo ai suoi figli precisando “l’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli”.

Non solo, sempre sui social Fedez ha celebrato i 4 anni di matrimonio con la moglie Chiara Ferragni con un post davvero emozionante: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti”.

