Fedez pazzo di Gigi Hadid/ E Chiara Ferragni: “Posso fare da testimone alle nozze?”

Fedez pazzo di Gigi Hadid. Il rapper non ha mai nascosto il desiderio di incontrare la top model americana e trascorrere una serata con lei. E non si è mai curato dell’eventuale gelosia della moglie Chiara Ferragni, che tra l’altro ha sempre ironizzato su questo. L’influencer non ha dubbi sull’amore di Fedez nei suoi confronti, ma probabilmente è anche convinta che il marito non possa fare breccia nel cuore della modella. Sta di fatto che il rapper e Gigi Hadid si sono incontrati grazie alla festa organizzata da Donatella Versace a margine della Milano Fashion Week. «Sembrava nulla invece eccoci qua…ah no», ha scherzato Fedez su Instagram. E condivide una foto in cui appare appunto con Gigi Hadid. Il commento della moglie non si fa attendere: «Posso fare da testimone alle nozze?», scherza Chiara Ferragni. E la sua ironia fa boom di like. Ma anche nelle Instagram Stories non mancano siparietti divertenti…

FEDEZ PAZZO DI GIGI HADID E CHIARA FERRAGNI COMMENTA…

Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress, nelle Instagram Stories. Il rapper afferma con ironia: «Mia moglie mi sta portando via dalla festa, perché Gigi ha iniziato a guardarmi, stavamo ballando…». E Chiara Ferragni annuisce sorridendo. «Esattamente, chi ha visto il documentario capirà…». Allora Fedez ribatte: «Anche chi non l’ha visto…». Ma battute su Gigi Hadid c’erano state anche dopo la sfilata di Moschino, quando la modella 24enne è apparsa in bianco. «Gigi che va verso l’altare. Io la raggiungo dopo», il suo commento. Il nuovo commento però da Fendi. «Ho già preparato le carte del divorzio (scherzo, amore!)», ha subito fatto sapere il rapper via Twitter. Anche lo scorso settembre era riuscito a farsi una foto con la top model. «Purtroppo Gigi sono già sposato», la didascalia. Le battute divertono Fedez e la stessa Chiara Ferragni.

Sembrava nulla invece eccoci qua…ah no 😅





