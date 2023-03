Fedez, prima foto con Chiara Ferragni dopo i rumor/ Crisi smentita per la coppia

Fedez e la foto insieme a Chiara: il rapper torna sui social con la moglie

Dopo gli eventi di Sanremo 2023 Fedez è tornato sui social, ma questa volta insieme a Chiara Ferragni. Il rapper qualche giorno fa, ha chiarito che la sua assenza dai social era dovuto a problemi di salute. Questa volta ha deciso di pubblicare una foto con la moglie per smentire la presunta crisi di coppia.

Sono settimane che circolano voci di una rottura tra l’influencer e il rapper, gossip che ha intimorito i fan della coppia. Nonostante i rumor i Ferragnez sono stati fotografati qualche giorno fa insieme, in Val Brembana. La gita con tutta la famiglia, compresi Leone e Vittoria, ha fugato ogni dubbio sulla crisi. Ora, il rapper ha voluto chiarire ulteriormente mostrandosi insieme a Chiara Ferragni. Felici e sorridenti i coniugi come se avessero superato un altro momento doloroso uniti.

Fedez e l’assenza dai social: “Sono stato male”

Fedez è stato assente dai social per diverse settimane, alimentando le voci su una presunta crisi con Chiara Ferragni. Il rapper tre giorni fa, è tornato sui social per parlare dei motivi che l’hanno tenuto lontano dal web. I motivi sono strettamente legati agli effetti collaterali di un antidepressivo che gli è stato prescritto.

“Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me” ha dichiarato Fedez. Il rapper ha aggiunto che gli psicofarmaci che ha assunto gli hanno provocato “effetti collaterali molto forti” come: “tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera”.

