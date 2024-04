“Fedez, quello che non ha potuto dire a Belve”/ Da Sanremo 2023 alla casa: l’analisi di Novella 2000

“Ecco quello che Fedez non ha detto a Belve”: la vita da ‘non leader’ e molto altro

L’intervista rilasciata da Fedez a Francesca Fagnani, nel corso dell’ospitata a Belve, ha sollevato critiche ma anche apprezzamenti nei confronti del rapper. Centrale nella chiacchierata la separazione dalla moglie Chiara Ferragni e il caso Balocco, del quale Fedez ha ammesso di aver scoperto soltanto dai media. Ci sono però alcuni argomenti scottanti che il rapper non ha affrontato nel corso della sua intervista, e che vengono portati alla luce da Novella 2000.

Il settimanale diretto da Roberto Alessi evidenzia, in una sua analisi, che uno degli argomenti non affrontati durante l’intervista è la vita da ‘non leader’ di Fedez. “[…] era pronto Fedez ad affrontare nel tempo una donna tanto forte? Lui che prima di Chiara non aveva mai avuto relazioni con donne così socialmente esposte?” si chiede Novella, sottolineando le varie differenze anche di prestigio e di origini alla base del loro rapporto.

Fedez e “la mancanza di tatto nei confronti di Chiara Ferragni a Sanremo”: l’analisi di Novella 2000

Ma non è tutto, perché la fonte fa notare come un altro interessante argomento mancato nel corso dell’intervista di Fedez a Belve sia il bacio tra lui e Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Altra domanda mancata, la Fagnani non ha toccato minimamente la mancanza di tatto che ha avuto Fedez nei confronti di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, quando dalla platea il rapper è salito sul palco baciato in bocca da Rosa Chemical e ha rubato la scena alla moglie.” si legge. Una vicenda effettivamente spinosa, dopo la quale si è iniziato a parlare sempre più frequentemente di crisi per la coppia.

Ultima domanda non affrontata da Fedez a Belve riguarderebbe invece la casa. “Per qualcuno un’altra questione è quella della casa, anche se premettiamo che questo non possiamo saperlo perché non abbiamo visto il rogito; ma l’ultima casa dove sono andati a vivere, il famoso appartamento di 850 metri quadri su tre piani sempre a City Live, pare sia solo di Chiara Ferragni. Che lui abbia sofferto anche di questo?” si chiede infine Novella. Domande alle quali, almeno per ora, non potremmo avere risposta, visto che non sono state poste al rapper.











