Fedez replica a Gerry Scotti “amico, ma cosa ti abbiamo fatto?”/ “Ci continui ad insultare…”

Gerry Scotti punzecchia Fedez sui social: arriva la replica del rapper

In questi giorni è in corso una querelle a distanza tra Fedez e Gerry Scotti, conseguenza di alcune affermazioni del conduttore cui ha prontamente replicato il rapper. Tutto è nato da alcune dichiarazioni dell’amato volto di Caduta Libera che, su Tiktok, ha ironizzato circa il destino di Muschio Selvaggio, il podcast condotto sinora con grande successo dal cantante: “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del ‘muschio selvaggio‘. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”.

Fedez frecciatina polemica contro Luis Sal al Tim Summer Hits 2023?/ "Ecco il complimento più bello..."

La stoccata ironica del conduttore, in un video in cui mostra un alberello in un vaso, è un chiaro riferimento alla diatriba a distanza tra Fedez e Luis Sal, che tiene banco ormai da diversi giorni. Tuttavia, a queste dichiarazioni, è arrivata la pronta replica del rapper. Nella scorsa puntata di Muschio Selvaggio, che ha visto Morgan protagonista di un’intensa intervista, Fedez ha voluto aprire una piccola parentesi su Gerry Scotti.

Gerry Scotti, stoccata ironica a Fedez e Luis Sal/ Il Video: "Quello che rimane del 'Muschio Selvaggio'…"

Fedez “attacca” Gerry Scotti: “Ci continui ad insultare“

“Amico, ma cosa ti abbiamo fatto?“, si è chiesto Fedez rivolgendosi idealmente a Gerry Scotti, come riporta The Pipol Gossip su Instagram. Mentre Morgan parlava delle televisioni commerciali dedicate alla musica di quegli anni, al momento di parlare di Radio Deejay (che lanciò tra gli altri Gerry Scotti) il rapper si è così rivolto al noto volto Mediaset: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare“.

Ricordando quell’intervista, ammette: “È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”. Anche Morgan ha espresso il suo pensiero riguardo il concetto di ignoranza: “È una parola interessante, non c’entra con i sentimenti, vuol dire ‘non conoscere’. Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più“.

Franco Di Mare a processo per diffamazione contro Fedez/ Al centro telefonata su Concerto Primo maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA