Gerry Scotti, stoccata ironica a Fedez e Luis Sal/ Il Video: “Quello che rimane del ‘Muschio Selvaggio’…”

Fedez e Luis Sal, lo “scontro” virale per il podcast “Muschio Selvaggio”

La diatriba social, querelle mediatica – o che dir si voglia – più chiacchierata nelle ultime settimane è senza dubbio quella tra Fedez e Luis Sal. Il rapper si è improvvisamente trovato solo alla conduzione del podcast “Muschio Selvaggio”, orfano appunto del collega oltre che amico. Per diverse settimane si sono alternati rumors e teorie di ogni tipo in merito alla “sparizione” di Luis Sal, finché non è stato il diretto interessato ad offrire la verità sulla questione.

Luis Sal, attraverso un video pubblicato proprio dal canale di “Muschio Selvaggio” ha dunque raccontato di aver interrotto la collaborazione con Fedez nel podcast per incomprensioni di carattere professionale. Riassumendo, sarebbe rimasto deluso dal comportamento del rapper, reo – a suo dire – di aver stravolto la natura del format senza tenere conto del suo pensiero e della sua idea. Tempestiva è arrivata anche la risposta di Fedez, con tanto di smentite e ulteriori dettagli sui motivi della rottura professionale.

Gerry Scotti, virale su TikTok il video dove “sbeffeggia” il podcast di Fedez e Luis Sal

Ad inserirsi con la sua iconica ironia e verve nella querelle tra Fedez e Luis Sal, a gran sorpresa, ci ha pensato anche il grande Gerry Scotti. Chiaramente, lo storico presentatore non è certo entrato nel merito delle argomentazioni che riguardano la diatriba; semplicemente, si è lasciato andare ad una serie di battute irriverenti sul “destino” di Muschio Selvaggio. Il conduttore è ormai virale anche sui social, e proprio su Tik Tok sarebbe arrivata la stoccata ai due protagonisti del podcast.

“Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del ‘muschio selvaggio‘”, inizia così Gerry Scotti il siparietto su TikTok, con fare quasi drammatico e osservando una pianta in un vaso. “Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. Non si smentisce mai l’amato conduttore quando si tratta di fare del buon sarcasmo; come riporta Il Fatto Quotidiano, Gerry Scotti ha anche aggiunto in didascalia il meme più iconico della querelle tra Fedez e Luis Sal. “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)”.

Il Video: https://www.tiktok.com/@loziogerry/video/7246403049059568922











