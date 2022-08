Fedez replica alle accuse di Ornella Muti su alimentazione di Vittoria/ Il video è geniale!

Ornella Muti sull’alimentazione della figlia di Fedez: “Cresce con merendine e Coca cola”

Ornella Muti, ha rivolto una critica serrata a Chiara Ferragni e Fedez su come alimentano la loro figlia Vittoria. L‘attrice si è scagliata contro l’influencer che darebbe da mangiare a sua figlia alimenti non salutari, e sottolineando come lei da piccola abbia seguito una dieta più genuina.

L’attrice, nell’intervista a Il Mattino, dichiara: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato“. Continua: “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

Fedez replica alle accuse di Ornella Muti su Chiara Ferragni: il modo è molto particolare

Dopo la polemica di Ornella Muti sull’alimentazione della figlia, Fedez ha deciso di replicare in un modo molto particolare. Non ha usato parole, tantomeno ha alimentato la polemica iniziata dall’attrice.

Il rapper mostra in video la piccola Vittoria mentre mangia gelato, dolcetti, pane, anguria e muffin. Non ha detto una singola parola Fedez che però, in questo modo, ha posto fine alle polemiche difendendo sua moglie Chiara Ferragni dalle critiche dell’attrice. Che sia finita qui? Al momento non sembrano esserci state ancora reazione da parte di Ornella Muti, ma la risposta dell’artista è stata molto gradita sul web. In molti hanno apprezzato il modo singolare con cui il cantante ha risposto all’interprete.

