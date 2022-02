Ornella Muti/ “Sanremo 2022? Non so più chi sono. Senza mia figlia Naike…”

Ornella Muti avrà l’onore e l’onere di affiancare Amadeus nel corso della prima serata, quella d’apertura in onda oggi, del Festival di Sanremo 2022. La sua presenza arricchisce di certo lo spettacolo, visto il valore artistico della donna considerata tra le migliori attrici del panorama cinematografico italiano e non solo. Di recente l’attrice è stata coinvolta in un’iniziativa molto significativa, volta ad elogiare e ringraziare il lavoro di tutti gli operatori sanitari che ogni giorno lavorano sodo per affrontare il periodo condizionato dal virus. Nello specifico ha prestato la sua voce ad un video realizzato dal regista Angelo Coscione recitando una sorta di lettera carica di emozione e di riconoscenza.

Questa sera, invece, Ornella Muti sarà protagonista al fianco di Amadeus di diversi momenti. Verranno ripercorse, ad esempio, le tappe più importanti della sua straordinaria carriera. Icona del cinema italiano, si è fatta portavoce negli ultimi tempi di alcuni temi delicati, come l’ambiente. A tal proposito, ci sarà un momento anche per il suo monologo sul tema, occasione per lanciare un appello e richiamare l’attenzione su questo aspetto. “C’è un macello, non so più chi sono. Senza mia figlia Naike non sarei qua“, le poche parole nel pomeriggio in collegamento con oggi è un altro giorno.

Ornella Muti, le parole che fanno discutere

Nell’ultimo periodo hanno fatto molto discutere alcune recenti dichiarazioni di Ornella Muti con aneddoti risalenti al suo rapporto con Adriano Celentano. Nello specifico ha spiegato che il cantante si sentiva particolarmente solo ai tempi, soprattutto a causa della lontananza dell compagna Claudia Mori che avrebbe avuto una relazione con un altro uomo a sua insaputa. Le dichiarazioni hanno decisamente destato scalpore, in particolare la stessa figlia di Ornella Muti non ha gradito il modo con il quale siano state riportate a galla questioni personali legate al passato senza prima interpellare i diretti interessati. Per quanto riguarda la vita privata e i legami sentimentali della Muti, attualmente non avrebbe nessuna relazione degna di nota dopo aver chiuso il suo rapporto durato 12 anni con Fabrice Kerhervè.

Ornella Muti, la polemica sulla marijuana e la Russia

Nelle ultime ore, invece, è stata protagonista di un altro caos, la polemica legata alla marijuana dopo le foto che ha pubblicato sui social insieme alla figlia Naike Rivelli. “Non giro certo per i Festival donando canne. Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica“, ha chiarito l’attrice. In una intervista all’agenzia Tass, invece, aveva dichiarato che sta prendendo in considerazione di prendere la cittadinanza russa. “Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto molto amata. Mi è stata offerta la possibilità di avere la cittadinanza russa. La crisi con l’Ucraina? Io però non mi occupo di politica, non me ne sono mai occupata, non ragiono con quel pensiero. Vado con il cuore, vedremo quello che succederà: se questa cosa diventa un problema, deciderò cosa fare“, ha commentato oggi in conferenza stampa.



