Fedez replica alle parole di Lucarelli/ “Mi ha definito narcisista patologico, come fosse un medico ma…”

Selvaggia Lucarelli definisce narcisista Fedez: le parole della giornalista

Qualche mese fa, Fedez aveva reso pubbliche sui social alcune sedute dallo psicologo nel momento in cui ha appreso di avere il cancro. A commentare indirettamente il gesto del rapper, Selvaggia Lucarelli chedichiarava: “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo / esibizionismo / incapacità patologica di conservare una sfera privata“.

Non era certo la prima volta che la giornalista criticava aspramente le mosse mediatiche dei Ferragnez. Senza fare direttamente il suo nome, la giurata di Ballando con le stelle ha definito l’artista “narcisista patologico” proprio per aver esposto e condiviso un dettaglio così intimo della sua vita sui social.

La replica di Fedez alle parole della Lucarelli: ecco cosa è successo

Ieri, Fedez è stato ospite di Fabio Fazio per un’intervista a tuttotondo. Nel parlare del cancro al pancreas diagnosticato lo scorso anno, il rapper ha replicato indirettamente alle parole di Selvaggia Lucarelli. Entrambi, dunque, non hanno fatto nomi ma le frecciate al veleno che si sono rivolti a vicenda sono evidenti.

“All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, come se fosse un medico, ma usando questa dicitura come sinonimo di pezzo di m3rda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum” a affermato il rapper, criticando aspramente la giornalista. Lucarelli replicherà alle parole dell’artista? Intanto, sembra che Fazio abbia convenuto con le parole del suo ospite: “Sono totalmente d’accordo, le parole sono importanti”.

