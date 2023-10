Selvaggia Lucarelli attacca Fedez/ “Parli di stampa morbosa ma tutto questo ha un enorme ritorno economico..”

Selvaggia Lucarelli replica alle dichiarazioni del rapper sul gossip: le sue parole

In questi ultimi giorni, Fedez ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove, tra le varie cose, si lamenta dell’eccessiva ingerenza del gossip nella sua vita. A replicare in modo piuttosto critico alle affermazioni del rapper, non poteva mancare Selvaggia Lucarelli che sui social ha dichiarato: “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi e più la stampa sarà morbosa”, non prendiamoci in giro.”

E ancora: “La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. ” La giornalista aggiunge: “Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca e un prezzo altissimo nella vita. Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito.” Infine, conclude: “Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè.”

Fedez, ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare dopo la rimozione del tumore al pancreas: “A partire da quest’estate ho avuto molte malattie e disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress. Insomma, un generale stato di salute molto debilitato. Ho perso molti chili“.

E ancora: “L’esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale“. Il rapper si è poi lasciato andare a una personale riflessione: “In questi giorni mi sono reso conto di come sia stata giusta la scelta di raccontarmi, di non delegare a nessuno il racconto di me e della mia vita. Ho sperimentato che, se sparisco dai social, c’è qualcun altro a intromettersi nella mia vita, a cercare di raccontarla, e persino a cercare di lucrarci“.

