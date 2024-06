Fedez, retroscena sul party di “Sexy Shop”/ Star di OnlyFans: “Mi hanno chiesto di andare e di portare…”

Fedez e la festa per il lancio di Sexy Shop: il retroscena di Manuela La Cetacea

Emerge un curioso retroscena sul party di presentazione di Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa candidato a diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Alla festa organizzata pochi giorni fa, in cui l’ex marito di Chiara Ferragni aveva specificato come il brano non fosse affatto un dissing nei confronti dell’imprenditrice digitale, ha preso parte anche una nota star di OnlyFans di nome Manuela Bassani, meglio nota con il nome d’arte di Manuela La Cetacea.

Famosa sulla piattaforma online, sulla quale è ormai attiva da qualche anno, la ragazza ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nel nuovo numero in edicola, come riporta Adnkronos. E l’ha fatto rivelando alcuni dettagli su come solitamente Fedez e i suoi amici organizzano le loro feste: ”Per il party del lancio del disco mi hanno chiesto di andare e di portare qualche altra ragazza di OnlyFans. Non mi pagano per fare questo servizio, lo faccio per i contatti“.

Fedez e la scelta delle ospiti per i party: “Lui e i suoi amici si mettono lì e…“

Le feste organizzate da Fedez e dal suo gruppo di amici, compreso il party di lancio del nuovo singolo Sexy Shop, prevedono dunque anche la presenza di numerose ragazze, principalmente attive sui social o che vantano comunque un minimo seguito online. In particolare, nel corso dell’intervista a Gente, Manuela La Cetacea ha anche rivelato come solitamente avvengono le selezioni delle ospiti: ”Fedez e i suoi amici si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono questa sì questa no”.

Inoltre, ha anche aggiunto quali sarebbero i principali requisiti richiesti per poter prendere parte ai loro party: “I soliti: età tra i 20 e 25 anni, bella presenza, con i tacchi, carina e con un po’ di follower’‘.











