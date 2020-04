Fedez scherzo a Chiara Ferragni/ Taglia ciocca di capelli, lei: “Ti stacco il caz*o!”

Pubblicità

Fedez fa un terribile scherzo alla moglie Chiara Ferragni che reagisce davvero male. “Ti stacco il ca*zo” dice la fashion blogger facendo divertire i fan sui social. Ma cosa è successo? Durante la quarantena forzata per via dell’emergenza Coronavirus, i Ferragnez continuano a regalare momenti di intrattenimento ai tantissimi fan, followers ed haters. Quotidianamente, infatti, la coppia regala video, foto, tik Tok e chi più ne ha ne metta ai propri fan, ma quello che è successo oggi è stato davvero divertente! Il rapper ha deciso di fare un brutto scherzo alla moglie facendole credere di averle taglio una ciocca dei suoi lunghi e bellissimi capelli biondi! Naturalmente il rapper ha organizzato tutto alla grande: nel video pubblicato su Instagram, infatti, Fedez mostra dapprima una parrucca da cinque euro da cui taglia con una forbice una ciocca di capelli; poi raggiunge la moglie beatamente sdraiata su un lettino a prendere il sole e appoggia una ciocca di capelli finti, ma simili a quelli della fashion blogger.

Chiara Ferragni e lo scherzo di Fedez: vero o finto?

A quel punto Fedez accende un rasoio e fa finta di avvicinarsi alla testa di Chiara Ferragni che si sveglia all’improvviso spaventata dal suono del rasoio. La reazione però è davvero inaspettata: la Ferragni, infatti, ritrova vicino al cuscino una ciocca di capelli e sbotta di brutto dicendo al marito “ti stacco il caz*”. La Ferragni è davvero nera e la sua reazione diventa nel giro di pochissime ore virale nel web. Fedez nel video pubblicato ci tiene però a precisare “ho dovuto censurare delle parti…”. Se da un lato c’è chi è andato contro a Fedez giudicando davvero terribile il suo scherzo, c’è anche chi pensa sia stato tutto organizzato. Alcuni follower, infatti, sono convinti che la Ferragni fosse al corrente della cosa, un’ipotesi che viene in parte confermata anche da un nuovo video di Fedez pubblicato nelle Stories di Instagram in cui dice: “mia moglie è una falsa, ha finto di infuriarsi per lo scherzo per costringermi a fare un balletto su Tik Tok”. Lo scherzo era un fake oppure no?

