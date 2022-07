Fedez sfreccia sulla nuova Ferrari/ Poi ammette: “Non la so guidare…”

Fedez mostra la nuova Ferrari

Mentre Chiara Ferragni ha replicato a Selvaggia Lucarelli con un video pubblicato su Tik Tok, Fedez, attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di aver acquistato una Ferrari. Con la moglie Chiara Ferragni, dopo essersi recato sul cantiere della nuova casa per verificare come procedono i lavori, Fedez ha deciso di concedersi un giro sulla nuova auto accompagnato dalla sua dolce metà.

Il giro a bordo della nuova Ferrari è stato documentato sui social e ha scatenato i commenti dei fan che hanno reso il filmato del momento immediatamente virale. “Fede proverà la macchina nuova senza incidentarla”, ha detto la moglie di Fedez che ha poi ripreso anche il percorso mentre raggiungevano l’auto.

Fedez e il siparietto con Chiara Ferragni sulla Ferrari

Ironia e battute tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ha deciso di regalarsi una Ferrari e, approfittando della giornata, ha deciso di concedersi anche n giro in auto. “Si spera, non credo di essere capace di guidarla”, ha detto Fedez assecondando l’ironia della moglie.

Successivamente, la coppia sale in auto e il rapper si concentra sulla guida. In sottofondo si senti il rumore del motore e, dopo un po’ di strada, la Ferragni chiede: “Com’è?“. “Molto bella”, è la risposta soddisfatta di Fedez che sfoggia con orgoglio per le strade di Milano con la sua nuova auto.

Fedez e la sua nuova auto pic.twitter.com/dND33VSTZw — disagiotv (@disagio_tv) July 27, 2022













