Fedez si scaglia contro Selvaggia Lucarelli ma balbetta/ “È problema che ho da tempo”

Fedez, dopo qualche giorno di silenzio, è tornato sui social network ed in molti si stanno domandando perché balbetta: il rapper si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, che lo ha criticato in un articolo su Il Fatto Quotidiano per la vendita di uova di Pasqua di cui è testimonial. Nel corso della replica nelle stories di Instagram, tuttavia, il diretto interessato ha avuto delle difficoltà nell’esporsi. Un episodio simile si era verificato anche nella conferenza stampa di presentazione del nuovo podcast “Wolf”, sui temi del mondo della finanza. “Spero durante le puntate di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie”, aveva ammesso in quel caso tra un bicchiere d’acqua e l’altro.

Fedez e Chiara Ferragni, è vera crisi?/ Lui avrebbe cercato ospitalità da amici, ma…

La spiacevole vicenda si è riproposta anche nelle scorse ore. Prima l’attacco alla ormai storica rivale, che ha messo in dubbio la reale spinta benefica che si cela dietro all’iniziativa, poi la giustificazione. “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ a formulare una frase”, ha affermato. I due episodi hanno portato i fans a preoccuparsi. In molti si stanno chiedendo se si tratti di un problema di salute oppure soltanto di un momento di stress causato dalle pressioni avute nei giorni precedenti.

Chiara Ferragni, accordo Rai segreto?/ Striscia: esclusiva Amazon su lite con Fedez

Fedez si scaglia contro Selvaggia Lucarelli ma balbetta: la replica

Il messaggio di Fedez contro Selvaggia Lucarelli, nonostante la balbuzie, è arrivato comunque forte e chiaro al destinatario. “Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti oggi ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando in realtà io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog, che si occupa di bambini malati con problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua. Quindi no, non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro giorno lavorando per il suo giornale, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno”, ha affermato.

"Fedez e Ferragni hanno fatto pace"/ Oppini: "Lo so da fonte certa", Stefania Orlando: "Tutto montato!"

E poi, dopo essersi scusato per il problema, ha concluso: “Io con la beneficenza fatta per Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno e vi racconto come doneremo i soldi e perché i soldi passano dalla fondazione Fedez per poi andare a Tog. L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo e le ha date alla mia fondazione che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA